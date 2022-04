Saúde Covid eleva risco de doenças cardíacas: saiba como proteger o coração dos efeitos da infecção

Por Redação O Sul | 12 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











Cerca de 10% a 30% das pessoas que foram infectadas com o coronavírus podem desenvolver sintomas a longo prazo. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Estudos estimam que cerca de 10% a 30% das pessoas que foram infectadas com o coronavírus podem desenvolver sintomas a longo prazo. Em uma análise recente dos registros de saúde de mais de 150 mil pessoas do Departamento de Assuntos de Veteranos dos Estados Unidos que contraíram a covid, os pesquisadores descobriram que os sobreviventes da doença tinham um risco “substancial” de desenvolver doenças cardiovasculares até um ano após a doença inicial, mesmo que nunca tivessem sido hospitalizados em decorrência da infecção.

Quando comparados com milhões de outros pacientes que nunca foram infectados, os sobreviventes da covid eram 63% mais propensos a ter um ataque cardíaco e 52% mais propensos a ter um derrame. Eles também apresentaram maiores riscos de insuficiência cardíaca, ritmos cardíacos irregulares, coágulos sanguíneos e distúrbios inflamatórios, como pericardite e miocardite.

O problema é que os exames médicos tradicionais para diagnosticar doenças cardíacas – como eletrocardiogramas, ultrassons e outros testes funcionais do coração – geralmente mostram que as pessoas que tiveram covid não têm danos óbvios ao coração.

Assim, os médicos tiveram que reimaginar como diagnosticam e tratam pessoas com problemas cardíacos que permanecem muito tempo após uma infecção por coronavírus.

Novos estudos sugerem que danos às fibras nervosas que ajudam a controlar a circulação podem realmente ser os culpados. E esse dano tem nome: neuropatia de pequenas fibras. Felizmente, as ferramentas para tratar muitos tipos de neuropatia pós-covid já existem.

“Na grande maioria das vezes, esses sintomas que variam de palpitações a tonturas desaparecem dentro de seis meses de tratamento”, disse o cardiologista Salim Hayek, codiretor da Clínica para Covid-longa da Michigan Medicine em Ann Arbor.

De acordo com dados coletados pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC), a maioria das pessoas que está em recuperação da Covid-19 se beneficia de serviços personalizados de reabilitação de saúde física e mental.

Exercícios de respiração

Amy Ridgway, fisioterapeuta e gerente da Ambulatório de ReabilitaçãoEmory, em Parceria com a Select Physical Therapy, disse que muitos pacientes com covid longa podem começar a ver melhorias imediatas com alguns exercícios respiratórios simples.

Praticar a respiração profunda da barriga todos os dias permite que os pulmões absorvam o oxigênio necessário, além de ajudar a reduzir a dor e a ansiedade.

Conservação de energia

Se você tiver sintomas após qualquer tipo de esforço, um terapeuta pode recomendar que você gerencie seus níveis de atividade diária ou mantenha um diário para ajudar a antecipar quais atividades podem ser muito desgastantes mental ou fisicamente. Essa técnica de autocontrole pressupõe que as pessoas têm uma cota definida de energia que podem gastar todos os dias.

Assim, pequenas tarefas, como tomar banho ou se vestir, podem consumir menos energia, enquanto aspirar a casa ou caminhar até o final da garagem pode drenar sua energia muito mais rápido, levando a algo chamado mal-estar pós-esforço.

Conservar energia ao longo do dia pode ajudar a reduzir a fadiga pós-covid enquanto os pacientes se recuperam, disse Ridgway.

Exercícios

Médicos e terapeutas concordam que as pessoas com covid longa precisam voltar a se exercitar em um ritmo muito lento, geralmente começando com reaprender o condicionamento aeróbico básico e fazendo treinamento de força reclinado antes de avançar para movimentos mais intensos e verticais.

Um profissional de saúde provavelmente monitorará sua frequência cardíaca, pressão arterial e níveis de oxigênio enquanto você realiza esses exercícios e garantirá que você não sinta batimentos cardíacos irregulares ou quaisquer outros sintomas cardiovasculares, disse Titano.

Eventualmente, você pode se sentir confortável tentando um elíptico ou andando em uma esteira. Seu médico ou fisioterapeuta também pode pedir que você conte seus passos ou tente subir as escadas em sua casa um certo número de vezes todos os dias. Uma das metas que o cardiologista de Fagan estabeleceu era caminhar cinco mil passos por dia – uma meta que o especialista sugeriu em outubro de 2021.

“Estamos em março e acabei de alcançá-la”, disse ela.

Monitoramento

O progresso no gerenciamento de sintomas da covid longa pode ser terrivelmente lento, por isso muitas vezes é encorajador poder ver suas melhorias ao longo do tempo. As pessoas podem rastrear seus dados usando um monitor de frequência cardíaca em um smartwatch, um medidor de pressão arterial ou oxímetro de pulso, se tiverem um em casa.

Um membro da família ou amigo pode ajudar no uso desses dispositivos e garantir que você permaneça seguro durante a execução de quaisquer exercícios.

“É bom poder acompanhar o progresso”, disse Fagan.

“Pessoalmente, isso me ajuda porque o progresso é incrivelmente lento. Você simplesmente não vê isso no dia a dia. Você nem vê mês a mês. É mais um progresso de um ano.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde