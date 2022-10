Saúde Covid: Estados Unidos incluem vacinas no calendário anual para crianças e adultos

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2022

A decisão foi unânime entre os membros de comitê dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA. (Foto: Reprodução)

As vacinas contra covid-19 farão parte da imunização de rotina para crianças e adultos nos Estados Unidos, em 2023. A decisão de incluir o imunizante foi unânime entre os membros do Comitê Consultivo independente sobre Práticas de Imunização dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC, na sigla em inglês). As vacinas aprovadas são da Moderna, Pfizer e Novavax.

No entanto, o CDC garantiu que a obrigatoriedade da vacina para frequentar as escolas continuam a cargo de gestores locais de estados e municípios. Havia uma preocupação de que se o imunizante fosse incluído no calendário de rotina, a vacina seria obrigatória nas escolas de todo o país.

Anualmente, o comitê revisa o calendário de vacinação e, geralmente, os estados incorporam suas recomendações ao estabelecer quais vacinas as crianças devem tomar para entrar na creche e na escola. No entanto, o órgão não têm autoridade para forçar os governos locais a seguir seus conselhos.

Nirav Shah, membro do comitê e diretor do Maine Center for Disease Control and Prevention, lembrou que existem vacinas que estão no cronograma e que não exigidas em escolas de muitas jurisdições, como a da gripe. No que diz respeito à vacina contra a Covid-19, em pelo menos 20 estados, é proibido que ela seja obrigatória para as crianças frequentaram a escola. Apenas a Califórnia e o Distrito de Columbia anunciaram a exigência desse imunizante como pré-requisito escolar.

Já faz quase um ano que os EUA autorizaram a vacinação de crianças a partir de cinco anos de idade contra a Covid-19. Mas a cobertura nessa faixa etária ainda está muito abaixo da dos adultos, em uma situação semelhante à do Brasil. Apesar de todos os problemas da politização da vacinação contra o novo coronavírus, especificamente, especialistas dizem que a hesitação vacinal entre os pais não é novidade.

Todos os estados americanos têm leis que exigem vacinas específicas para crianças frequentarem as escolas, como a tríplice viral (contra sarampo, caxumba e rubéola), a DTPa (contra difteria, tétano e coqueluche) e contra catapora. Entretanto, a cobertura vacinal desses imunizantes caiu durante a pandemia.

Em uma votação separada, realizada na quarta-feira, o mesmo painel votou a favor de dar às crianças de baixa renda acesso às vacinas covid-19 sem nenhum custo, no âmbito do Programa Federal de Vacinas para Crianças. A medida garante que crianças sem seguro ou com seguro insuficiente ainda possam ter acesso a vacinas quando o governo federal parar de pagar por essas vacinas para toda a população. As informações são do jornal O Globo.

