Saúde Covid: saiba por quanto tempo é recomendado usar a mesma máscara e como conservá-la

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2022

Reutilização de máscaras requer cuidados de armazenamento e manuseio. (Foto: Getty Images)

Antes de mais nada, é preciso saber: onde você normalmente guarda suas máscaras respiratórias?

a) Em vários sacos de papel pardo marcados com os dias da semana, alinhados no parapeito da janela.

b) Pendurada em ganchos perto da porta.

c) Enfiada em um saco plástico na minha bolsa ou mochila.

d) Às vezes encontro uma enfiada no bolso da calça ou no chão do carro.

Se você respondeu “d”, não fique envergonhado. Muitas pessoas convivem com o caos das máscaras em suas casas também. As máscaras estão por toda parte — em ganchos e maçanetas, em gavetas, enfiadas em bolsos de casacos e mochilas e, sim, até no chão dos carros. (Por favor, não faça isso. Um estudo da Clorox descobriu que o lugar com mais germes em seu carro é o tapete do lado do motorista. O porta-copos do banco da frente não estava muito atrás.)

Agora que as autoridades de saúde pública estão recomendando que todos usem máscaras respiratórias de alto desempenho — como PFF2, N95 e KN95 — o cuidado com as máscaras é mais importante do que nunca. Ao contrário das máscaras de pano, você não pode jogar uma máscara de alto desempenho na máquina de lavar na lavanderia. Sem falar que elas custam mais caro — R$ 79 ou mais um conjunto de 10 – por isso é importante saber como reutilizá-las.

Infelizmente, há pouca orientação oficial sobre como cuidar e reutilizar uma máscara de alto desempenho. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA disseram que os profissionais de saúde, que lidam com a escassez de máscaras, podem reutilizá-las até cinco vezes.

Mas as pessoas da área médica trabalham em condições únicas e geralmente usam máscara durante todo o turno de trabalho. Já uma pessoa comum, na maioria das vezes, utiliza a máscara por períodos curtos, então provavelmente pode reutilizá-la muito mais vezes, disse Linsey Marr, professora de engenharia civil e ambiental do Instituto Politécnico e Universidade Estadual da Virgínia (Virginia Tech) e especialista em transmissão viral.

“A orientação existente sobre os cuidados com a máscara é para profissionais de saúde e outros trabalhadores que atuam em condições sanitárias perigosas”, disse Marr em um e-mail. “Para o público em geral, as condições [normalmente sem contato próximo com pacientes infectados durante a maior parte do dia] e as expectativas [uma pessoa tentando reduzir seu risco de infecção durante sua rotina] são muito diferentes, e eu não acho que devemos aplicar a mesma orientação aos dois grupos.”

Regra das 40 horas

Ainda assim, o guia do CDC pode fornecer uma orientação útil para ajudar a tomar decisões sobre por quanto tempo usar uma máscara. Com base na regra de cinco dias para os profissionais de saúde, e supondo que eles usem a máscara o tempo todo em um turno de oito horas, isso sugere cerca de 40 horas de uso por máscara, disse Anne Miller, diretora executiva do Project N95, uma organização sem fins lucrativos que examina e vende máscaras de alto desempenho.

Muitos usam uma máscara por períodos de 15 a 30 minutos quando pegamos uma criança na escola ou fazemos algumas tarefas, o que significa que uma máscara pode durar semanas. Realisticamente, porém, se você estiver colocando e tirando uma máscara com frequência, sua máscara provavelmente ficará suja ou as tiras arrebentarão antes de atingir a marca de 40 horas.

Nunca tente limpar sua máscara de alto desempenho. Embora possa parecer tecido sintético, as máscaras de estilo médico são feitas de camadas de filtros de alta tecnologia que foram carregados eletrostaticamente para atrair e prender melhor as partículas. Lavar uma máscara ou tentar higienizá-la com álcool, água oxigenada ou mesmo luz ultravioleta irá degradá-la e torná-la menos eficaz.

Basta deixar sua máscara respirar em um gancho, em um saco de papel ou malha ou em uma prateleira higienizada. A melhor maneira de manter sua máscara limpa é lavar as mãos antes de tocá-la, segurar a máscara pelas alças e mantê-la em local limpo e seco quando não estiver usando. Mantenha algumas máscaras à mão e alterne seu uso para que cada máscara tenha tempo suficiente para arejar entre os usos.

