Acontece “Cozinha da Bá”: Novo projeto autoral do 15 Segundos de Coisa Boa

Por Redação O Sul | 17 de março de 2020

Foto: Divulgação

Estreou nesta segunda-feira (15) o novo projeto autoral do casal Bárbara Graziela e Rafael Barbieri, idealizadores do 15 Segundos de Coisa Boa. “Cozinha da Bá” trata de receitas culinárias, bate-papo e delicadezas. “É sobre viver a alimentação e ter uma relação saudável, bela e de amor com ela. Alimentação sem pressa e sem culpa, esse é o jeitinho e o tempero da minha Cozinha. Vou preparar pratos que faço em casa. Será a nossa relação com a alimentação”, explica Bárbara trazendo como referência para a alma do projeto uma citação do líder espiritual budista, Thich Nhat Hanh: “A comida saudável é boa, mas a comida saudável que não é deliciosa não é nada boa”.

A primeira temporada – composta por 10 episódios – será veiculada às segundas-feiras no IGTV e no canal do Youtube do @15coisaboa. Nos episódios iniciais, Bá se apresenta ao público. “Quero nossos seguidores – já são 218 mil – bem pertinho, que eles entendam o jeito do projeto”, declara. Para a segunda temporada, o Cozinha da Bá virá com novo formato: cozinhando para convidados. “Inclusive com surpresas”, adianta Rafael Barbieri. Aliás, Rafa vai participar sem protagonizar. As pessoas percebem que é ele o câmera, pois interage com comentários Além disto, o casal assina a produção executiva do programa.

Bárbara conta que a ideia do programa já é acalentada há tempos. O casal sempre teve o projeto guardado em uma caixinha perfumada, foi só questão de escolher o momento e gravar. “Queremos que o público se sinta na minha cozinha. Vamos manter o jeitinho, o aconchego do 15CoisaBoa, a fotografia vai levar essa sensação, por isso da janela na abertura e no fechamento do programa”, comenta Bárbara.

Com um formato simples, mas com capricho na cenografia, iluminação, temperos e inspiração, a “Cozinha da Bá” vai priorizar o cotidiano com alimentos orgânicos, ressaltando a realidade do casal no quesito alimentação. “Não será uma cozinha vegetariana e nem vegana, mas vou mostrar muitos pratos sem carne, pois estamos em um processo de redução da carne em nossas vidas”, finaliza Bárbara convidando todos a mergulharem no mundo de sua cozinha.

