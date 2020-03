Acontece Cinco Muito faz Live de Stand Up Comedy no sábado, dia 21, após cancelar apresentação em teatro

Por Redação O Sul | 17 de março de 2020

Apresentação será dia 21 de março, às 21h, através das redes sociais do grupo Foto: Raí Benetti Foto: Raí Benetti

A estreia do show Cinco Muito Comedy, do Grupo Cinco Muito, que aconteceria no dia 21 de março, às 21h, no Teatro Casa de Espetáculos, foi CANCELADA por recomendações de autoridade locais devido ao surto de coronavírus. No entanto, os humoristas farão uma LIVE nas redes sociais no mesmo dia e horário, ou seja, sábado, dia 21 de março, às 21h. A Live gratuita será no instagram @cincomuito. Kim Arthur, Dedé Leitão, Vini Simões, Henrique Pulga e Roger Luzz são considerados a nova geração do humor gaúcho. André Damasceno, um dos grandes nomes da comédia brasileira, fará uma participação especial na noite junto com outros comediantes.

Criado em abril de 2019 na capital gaúcha, o Cinco Muito reúne amigos que proporcionam ao público esquetes engraçadas e divertidas, trazendo o melhor do stand up comedy com o estilo cara limpa, sem personagens, apenas o comediante, o microfone e a plateia. Em uma hora e meia de duração, cada integrante aborda em seus textos temas da atualidade e da vida cotidiana. “Queremos deixar a sensação de que a vida pode se tornar mais leve através do humor”, afirmam os comediantes.

OS COMEDIANTES

Kim Arthur: Estreou nos palcos no início de 2019 trazendo uma visão cômica sobre os absurdos da vida, em suas apresentações conta suas experiências nada convencionais de vida.

Dedé Leitão: Atriz e a princesinha do Stand up Comedy gaúcho, traz em suas apresentações um humor apimentado, contando suas histórias de relacionamentos e do cotidiano através de um ponto de vista feminino.

Vini Simões: Profissional de marketing, pai de dois filhos, ex ator de túnel do terror, ex vendedor de enciclopédia e expert em fazer merda, resolveu subir aos palcos e mostrar o lado nonsense da sua vida, retratando de forma bem humorada as dificuldades e cobranças de não ser mais jovem após os 30 anos de idade.

Henrique Pulga: Comediante da zona sul de Porto Alegre/RS, apreciador do auto bullying e cerveja, desperta muitas risadas do público com apresentações no mínimo curiosas.

Roger Luzz: Músico desde os 14 anos, faz comédia desde 2017 em vídeos para a Flex Nutrition direcionado ao mundo fitness. Em 2018 estreou seu show de comédia interpretando o Personagem “Ramon Personal”. Em 2019 iniciou sua jornada no Stand Up Comedy, trazendo seu lado mais “Hulk” da comédia, apresentando textos de fácil identificação para o público.

https://www.youtube.com/channel/UCtwNBld_d3AxZvVQy2FrRCg

Cinco Muito – Stand Up Comedy/ 21 de março de 2020/ 21h/ Live no Instagram/ Ingressos: gratuito

