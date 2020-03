Porto Alegre Cozinhas das escolas municipais de Porto Alegre têm novas regras contra o coronavírus

Por Redação O Sul | 20 de março de 2020

As crianças receberão os pratos prontos e individualizados para evitar a propagação do coronavírus no ambiente escolar Foto: Reprodução/cambe.pr.gov.br

As cozinhas das escolas estatais e comunitárias da rede municipal de educação têm novas regras para servir as refeições desde esta sexta-feira (20). As crianças receberão os pratos prontos e individualizados para evitar a propagação do coronavírus no ambiente escolar.

A mudança integra uma série de medidas determinadas por decreto assinado pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior e publicado na edição extra do Diário Oficial de Porto Alegre, de quinta-feira (19).

O decreto n° 20.511 considera a suspensão temporária das atividades pedagógicas em todos os níveis do ensino (definida pelos decretos 20.499 e 20.502). Dessa maneira, as escolas assumem papel de centros de apoio à população e mantém a oferta de almoço aos alunos. As refeições da rede municipal de educação estão asseguradas, em esquema especial, dividida em pequenos grupos.

A decisão publicada no Dopa responsabiliza as cozinhas escolares da rede municipal por reforçar a comunicação na orientação de empregados, servidores, fornecedores, crianças e todos os públicos que se relacionam ou circulam nesse ambiente.

Os cuidados de higienização, especialmente das mãos, e a etiqueta respiratória são algumas dessas recomendações. A disponibilização de sabonete, papel-toalha e álcool gel 70% passa a ser obrigatória.

Superfícies de toque (mesas, bancadas, maçanetas e cadeiras) deverão receber limpeza especial após cada uso e no início das refeições. Utensílios como pratos, copos e talheres necessitarão ser desinfetados com álcool 70%, produto que também será utilizado na limpeza de pisos, paredes e forros.

As normas determinadas por Marchezan valem até o encerramento do período de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional.

