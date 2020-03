Porto Alegre Mercado Público de Porto Alegre tem novas regras de funcionamento

Por Redação O Sul | 20 de março de 2020

Número de mesas deve ser reduzido e a distância média deve ser de dois metros Foto: Luciano Lanes/PMPA Número de mesas deve ser reduzido e a distância média deve ser de dois metros. (Foto: Luciano Lanes/ PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

A partir desta sexta-feira (20) somente restaurantes e estabelecimentos com comércio de alimentação e vendas de produtos alimentícios têm autorização para abrir as portas no Mercado Público de Porto Alegre.

O acesso será permitido somente por dois portões, da Praça XV de Novembro e pela avenida Borges de Medeiros, como forma de evitar aglomeração. O horário de funcionamento também foi reduzido e será das 9h às 17h, com exceção dos estabelecimentos com entrada externa.

O prédio histórico não poderá receber, de forma simultânea, mais do que 30% da capacidade de pessoas prevista no alvará de funcionamento. Funcionários com mais de 60 anos não serão admitidos no local.

A prestadora de serviços do Mercado Público fará a orientação aos frequentadores sobre os cuidados a serem adotados no enfrentamento ao coronavírus. As medidas foram assinadas pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior e publicadas no Diário Oficial de Porto Alegre de quinta-feira (19).

Alimentação

O texto também prevê que as áreas de alimentação se adaptem a regras de limpeza e desinfecção, além da redução no número de mesas e aumento da distância média entre elas – que deverá ser de pelo menos dois metros.

Limpeza

Procedimentos de limpeza para as dependências do Mercado Público também estão determinados. Os pisos, paredes, bancadas e banheiros deverão ser higienizados de três em três horas. Nos dois portões abertos, assim como em cada estabelecimento, será obrigatória a disponibilização de álcool gel 70%.

Elaborado após reunião com os representantes dos comerciantes, o texto prevê a imposição de multa, interdição e cassação de alvará para aqueles estabelecimentos que descumprirem as regras.

