Bruno Laux CPI das Bets pode prorrogar funcionamento no Senado para realizar diligências no exterior

Por Bruno Laux | 3 de março de 2025

(Foto: Reprodução)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Trabalhos prorrogados

A “CPI da Bets” do Senado, que investiga o impacto das apostas online no orçamento das famílias brasileiras, deve retomar suas atividades logo após o Carnaval. Apesar do prazo de término definido para o dia 30 de abril, o presidente do colegiado, senador Dr. Hiran (PP-RR), adiantou que solicitará a extensão do funcionamento do colegiado para a realização de novas diligências.

Trabalhos prorrogados II

Dr. Hiran (PP-RR) defende a necessidade de a CPI das Bets realizar diligências no exterior, nos países em que as empresas de apostas online possuem suas sedes alocadas. O senador deseja verificar como negócios deste tipo são tratados em seus locais de origem, com foco nas legislações de controle e regulamentação de plataformas do setor.

Possibilidade descartada

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), sinalizou que não deve levar adiante qualquer pedido de impeachment de ministros do STF ao longo de seu mandato à frente da Casa. O chefe parlamentar defende o respeito à harmonia entre os Poderes e às suas respectivas atribuições e argumenta que o avanço de processos do gênero tornaria ainda mais grave a polarização política do país.

Carnaval em Angra

O ex-presidente Jair Bolsonaro decidiu aproveitar o Carnaval em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, onde possui uma casa na Vila de Mambucaba. O ex-mandatário deve retornar a Brasília na quarta-feira de cinzas, um dia antes do prazo determinado pelo STF para que sua defesa responda à denúncia apresentada pela PGR em meio ao inquérito do golpe.

Dicas do Dr. Geraldo

Médico de carreira, o vice-presidente Geraldo Alckmin tirou o jaleco do armário neste final de semana para transmitir uma mensagem bem-humorada aos foliões do Carnaval. Nas redes sociais, o número dois do Planalto compartilhou uma série de dicas de cuidado para aproveitar as festividades, com destaque para hidratação, respeito ao próximo e segurança no trânsito.

Avaliações da Esplanada

Uma pesquisa Atlas/Intel divulgada no sábado apontou a ministra Simone Tebet (MDB), do Planejamento e Orçamento, como a mais bem avaliada do governo Lula, com 62% de aprovação. Na outra ponta da lista, o ministro Juscelino Filho (União), das Comunicações, aparece como o mais rejeitado, com 70% de avaliação negativa.

Descarte de urnas

Cerca de 195 mil urnas eletrônicas fora de uso recolhidas em todo o país serão encaminhadas para destruição pelo Tribunal Superior Eleitoral. O descarte é realizado com equipamentos do gênero que tenham sido usados por dez anos ou seis eleições, que são encaminhados para destruição e reciclagem de forma ecológica.

Guarda garantida

Mulheres que manifestarem interesse em entregar o filho para adoção poderão ser obrigadas a consultar o pai da criança antes de realizar o processo. O deputado Delegado Paulo Bilynskyj (PL-SP), autor de um projeto de lei que estabelece a determinação, argumenta que a medida busca garantir ao genitor a possibilidade de assumir a guarda da criança recém-nascida.

Pena agravada

Está em análise na Câmara dos Deputados uma proposta que altera o código penal para agravar a pena do crime de homicídio qualificado, que passaria a ser reclusão de 20 a 40 anos. Os autores do texto, Adriana Ventura (SP), Ricardo Salles (SP) e Gilson Marques (SC), do Partido Novo, afirmam que a mudança visa reduzir o alto índice de violência letal no Brasil.

Saidinha solicitada

Preso novamente em dezembro de 2024 após ter violado termos do regime de liberdade condicional, o ex-deputado federal Daniel Silveira solicitou ao STF na última semana o direito à saída temporária no feriado de Páscoa. A defesa do ex-parlamentar alega que seu cliente já cumpriu mais de 1/6 da pena imposta e que vem respeitando as regras do regime semiaberto, enquanto se dedica às atividades produtivas de ressocialização.

Escoamento da produção

O Programa Nacional de Estradas Rurais do governo federal, criado para expandir e recuperar estradas vicinais, tem o objetivo de aprimorar o escoamento da produção agropecuária no país. Lançado na última semana pelo Ministério da Agricultura, o programa tem entre suas metas a abertura de 10 mil quilômetros de estradas rurais por ano e o alcance de uma média nacional de 60% no Índice de Condição da Malha do DNIT até 2030.

Reconfiguração de colegiado

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) vem tentando transformar a Comissão de Defesa da Democracia em uma Comissão da Criança e do Adolescente. Autora de um projeto de resolução que sugere a mudança, a parlamentar argumenta que o colegiado vem atuando com baixa efetividade e que a alteração deve contribuir no combate à crescente violência contra menores.

Reforço aéreo

O governo gaúcho promoverá na próxima quinta-feira um certame para a aquisição de dois helicópteros biturbina para a Brigada Militar. A compra das aeronaves visa aprimorar a capacidade operacional do Batalhão de Aviação da corporação, atendendo a demandas operacionais em missões de segurança pública, defesa civil e transporte de autoridades.

Formação de lideranças

A Secretaria Estadual de Planejamento, Governança e Gestão divulgou na última semana a lista com os cem servidores selecionados para a primeira edição da Academia de Líderes. Lançada em outubro de 2024, a capacitação tem o objetivo de certificar lideranças intermediárias da Administração Direta Estadual, com foco nos chefes de divisão.

Bueiro inteligente

A vereadora Natasha Ferreira (PT) está articulando um projeto de lei que institui o Programa Bueiro Inteligente como medida de prevenção a alagamentos e desastres ambientais em Porto Alegre. A matéria prevê a instalação de cestos coletores removíveis, fabricados em medidas compatíveis com os modelos de bueiros e bocas de lobo existentes no município, que permitam a retenção de materiais sólidos sem obstruir o fluxo de águas pluviais.

Bruno Laux

@obrunolaux

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

