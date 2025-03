Colunistas Em Arroio do Sal, prefeito Luciano Pinto comemora o maior carnaval do Litoral Norte

Por Flavio Pereira | 3 de março de 2025

Prefeito Luciano Pinto destaca o trabalho conjunto com entidades carnavaalescas e a c0munidade, garantindo o maior carnaval do Litoral Norte.

Despontando como o melhor carnaval do Litoral Norte do Estado, organizado pela Secretaria de Turismo, Esporte, Juventude e Cultura de Arroio do Sal com apoio das entidades carnavalescas, a programação se encerra nesta segunda-feira, privilegiando a cultura, e conseguindo o objetivo de atrair milhares de visitantes. Estima-se que cerca de 20 mil turistas foram atraídos pela programação do carnaval. O prefeito de Arroio do Sal, Luciano Pinto da Silva (Republicanos), experiente à frente do seu terceiro mandato (ele já foi eleito em dois mandatos entre 2009 e 2016) comemora o evento, que consolida o município como sede do melhor carnaval do litoral Norte, “como resultado da união de todos: poder publico, e comunidade” com destaque para ações de busca de financiamentos via incentivos fiscais, que aliviam o aporte de recursos do município. Um exemplo é a Escola de Samba CAMAS que, a partir do apoio da Lei Aldir Blanc, da Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, no segmento Culturas Populares em 2025, recebeu apoio para o projeto que impulsiona o trabalho que vem acontecendo há quase cinco década. O retorno econômico para Arroio do Sal superou as expectativas até aqui, avalia Luciano.

Apoio cultural vai além do carnaval

O financiamento da Lei Aldir Blanc vai muito além das folias: o projeto marcará um avanço ao lançar um programa que não só celebra o carnaval, mas também promove a educação e a capacitação dos foliões na criação de uma montagem carnavalesca completa. Com a captação destes recursos, o empreendimento conta com a colaboração direta de 28 profissionais, garantindo a execução das atividades, além de envolver indiretamente diversas empresas fornecedoras de insumos e serviços essenciais para o sucesso do evento, mobilizando a economia local.

Acabou o carimbo na casca do ovo

Na sexta-feira (28), quando as preocupações se voltavam para o carnaval, o Ministério da Agricultura e Pecuária revogou, antes mesmo de entrar em vigor, a obrigatoriedade de carimbar a data de validade em cascas de ovos vendidos a granel. A extinção do artigo foi confirmada pela publicação de portaria do MAPA (Portaria 1.250) no Diário Oficial da União (DOU). O texto revogado determinava também que os produtores passassem a carimbar, na casca, o número de registro do estabelecimento.

Rejeição de Lula já alcança o Nordeste e apavora o governo

O aumento da rejeição pessoal do presidente Lula,e do seu governo, que antes acontecia apenas no Sul e sudeste, agora já alcança redutos tradicionais do lulismo no Nordeste: Pernambuco e Bahia por exemplo. Lula era desaprovado por 33% dos eleitores baianos em dezembro do ano passado. O índice cresceu 18 pontos desde então e chegou a 51. Em Pernambuco. a desaprovação do presidente cresceu 17 pontos percentuais, saindo de 33% para 50%.

Brigada Militar cumpre recomendação do Ministério Publico e da Prefeitura e recebe aplausos da comunidade.

Andou bem a Brigada Militar, seguindo orientação do Ministério Publico, e garantindo a paz dos cidadãos do bairro Cidade Baixa, mais uma vez ameaçados pela violência de conhecidos baderneiros que, a pretexto de realizarem “festejos carnavalescos”, traziam de volta as bebedeiras, sujeira, brigas, odor de urina, e drogas na vizinhança. A surrada narrativa ideológica de que a prefeitura proibiu o carnaval, e a polícia é “fascista e racista” ao manter a lei e a ordem, não resiste ao bom senso. A estratégia dos vândalos de provocar os integrantes da Brigada Militar, buscando imagens que mostrassem eventuais “agressões injustas a inocentes carnavalescos,” desta vez não funcionou. Moradores do bairro Cidade Baixa renovaram a confiança na Prefeitura, Ministério Público e Brigada Militar

Recomendação do MP foi clara buscando sossego e segurança dos moradores

O Ministério Publico adotou a cautela, com o objetivo de organizar uma ação de fiscalização e conscientização no bairro Cidade Baixa, de reunir na segunda-feira, (19), representantes de órgãos municipais e instituições como Brigada Militar e Polícia Civil para definir o formato e os objetivos da ação, motivada pelas queixas recorrentes de moradores da região de problemas causados pela aglomeração de pessoas, em especial relacionados à perturbação do sossego e segurança. O Ministério Publico, em “Procedimento administrativo de acompanhamento de politicas públicas”, indicou, dentre outras providências, que “não autoriza a reunião do CARNDLOPO, Carnaval na Lopo Gonçalves ou em qualquer outra rua interna do bairro Cidade Baixa, determinando ao secretário Municipal do Desenvolvimento e turismo, que somente autorize eventos de rua localizados fora do ”miolo” do Bairro Cidade Baixa, de tal forma a impedir a perturbação do sossego publico associado ao som amplificado de trios elétricos de blocos de carnaval, o boqueio de vias internas do bairro, e demais problemas relacionados a segurança pública.”

