Cláudio Humberto Lula ladeira abaixo, aliados avaliam desembarque

Por Cláudio Humberto | 3 de março de 2025

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Após cinco pesquisas nacionais desde janeiro, atestando a queda vertiginosa da popularidade de Lula (PT) e a reprovação impactante do jeito petista de governar, aliados já discutem desembarcar dessa “canoa furada”, como o ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL) já definiu o governo. Um desses partidos é exatamente o PP, cujo presidente , senador Ciro Nogueira (PI), já confirmou oficialmente discussão interna para cair fora do governo, entregando o cargo de ministro do Esportes.

Virando Covid-PT

Temendo contaminação e de olho em 2026, PSD, Republicanos e União Brasil também avaliam devolver seus micro-ministérios e desembarcar.

Lados opostos

Quando não planejam candidatura própria em 2026, como Ratinho Jr pelo PSD, nos demais partidos é remota a possibilidade de apoiar Lula.

Ministro de quem?

Indicado pelo PP, o ministro do Esporte, André Fufuca, é tratado como se não existisse: Lula não o recebe há um ano, como esta coluna já revelou.

Intratável à mesa

A última esperança dos aliados era um bom novo ministro de Relações Institucionais. Mas aí veio o anúncio Gleisi Hoffman, a intratável.

Em 14 dias, governo torra R$38 milhões com viagens

Só entre os dias 7 e 21 de fevereiro, o governo Lula conseguiu a proeza de torrar sem piedade quase R$38 milhões em viagens. A gastança fez disparar para R$64,7 milhões a despesa total em menos de dois meses. Valores equivalentes à metade da farra (R$33 milhões) foram destinados apenas a diárias a funcionários. O restante pagou passagens aéreas, até para a primeira-dama Janja, uma viajante compulsiva por nossa conta.

Só passagens

As mais de 27 mil viagens realizadas até o momento, este ano, custaram R$31,3 milhões em passagens, aponta o Portal da Transparência.

Gastão

O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, é o maior gastador com passagens e diárias até agora, este ano: R$50,7 mil.

Ritmo só aumenta

Gastos com diárias e passagens no governo Lula totalizaram R$2,2 bilhões em 2024 próximos dos R$2,3 bilhões de 2023.

‘Democracia relativa’

O Índice de Democracia da revista britânica The Economist aponta queda livre do Brasil no ranking. Caiu quatro posições entre 2022 e 2023 e outras seis posições em 2024 para 57º entre 167 países.

O ano mal começou…

Foram criadas novas frentes parlamentares no Congresso: Nações do Sudoeste Asiático, Jogo Responsável e Defesa da Enfermagem. Já são 285 frentes, que rendem votos ou belas viagens internacionais.

Na nossa conta

Uma das modalidades favoritas de despesa dos governos petistas, os cartões corporativos já custaram R$8,3 milhões aos pagadores de impostos em 2025, segundo dados do Portal da Transparência.

Correção na lei

Rodolfo Nogueira (PL-RS) apresentou o projeto para revogar a lei que impede reintegração de posse envolvendo invasões indígenas. Para ele, isso tem sido usado como subterfúgio para esconder ilegalidades.

Bolsonaro no sal

Após o ministro Cristiano Zanin, ex-advogado pessoal de Lula, o ex-ministro da Justiça Flávio Dino, atualmente no STF, também se declarou apto, “imparcial”, para julgar Jair Bolsonaro e mais 33 denunciados.

Cobrança pública

O deputado Marcel Van Hattem (Novo-RS) criticou o ministro do Supremo Tribunal Federal André Mendonça ironizando seu “sumiço” e questionando a sua postura diante as recentes decisões da Corte.

Má experiência

Antes de Gleisi, Lula nomeou em 2006 o presidente do PT para as Relações Institucionais: Tarso Genro. Não deu certo. Mas não aprendeu e agora recorre novamente ao destempero. A perspectiva não é boa.

Deu no que deu

“Dilma apostou na Gleisi e terminou isolada, sem apoio até do próprio partido. Lula está repetindo o erro. A escolha só demonstra o desprezo do governo pelo diálogo”, avalia o deputado Sanderson (PL-RS)

Pensando bem…

…ganhar cargo é fácil, difícil é articular.

PODER SEM PUDOR

Governo desmoralizado

Conta o escritor Carlito Lima uma história engraçada envolvendo o jornalista Floriano Ivo Júnior, irmão do poeta imortal Ledo Ivo e assessor de Lamenha Filho, governador Alagoas nos anos 1970. Um dia ele foi designado para representar o chefe numa exposição agrícola. O gesto irritou Nelson Costa, deputado patrocinador do evento e maior plantador de cana do País: “Esse governo está desmoralizado… mandar um assessor!” Floriano não contou conversa: “Somente o governador escolhe as solenidades para ir. Nas importantes, ele mesmo vai, mas nessas merdas ele me manda representá-lo…”

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

