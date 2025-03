Bruno Laux Empresas de nanotecnologia poderão ser incluídas no Simples Nacional

Por Bruno Laux | 3 de março de 2025

(Foto: Reprodução)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Nanotecnologia em pauta

O Senado Federal deve pautar para votação em 2025 o projeto de lei que inclui no Simples Nacional empresas de nanotecnologia, que trabalham com a manipulação de material em escala microscópica. Relator do texto na Comissão de Assuntos Econômicos, o senador Fernando Dueire (MDB-PE) afirma que a evolução das comunicações e da inteligência artificial abriu uma grande possibilidade para que empresas de pequeno porte atuem nas etapas de pesquisa e desenvolvimento dessa tecnologia. “Com isso, podem surgir empresas startups na área de nanotecnologia para operação em nichos específicos. Um exemplo são as aplicações de IA, que reduzem significativamente o custo de desenvolvimento no design de novos materiais e na montagem de nanoestruturas”, afirma Dueire.

Fé e tradicionalismo

O Grande Expediente da Assembleia Legislativa do próximo dia 18 de março será ocupado pelo deputado Airton Lima (Podemos) para a promoção do debate “Nossa Terra, Nossa Fé: Um Tributo às Tradições”. O parlamentar pretende fomentar a discussão sobre a difusão da cultura tradicionalista gaúcha no âmbito das igrejas do RS, além de abordar a atuação de entidades religiosas no acolhimento e suporte às comunidades durante e após as enchentes que assolaram o Estado em 2024. Na mesma sessão, Airton realizará a entrega da Medalha da 56ª Legislatura para Anderson Alves da Luz, conhecido na internet como “Pastor Gaúcho”, que aborda questões ligadas ao cristianismo utilizando linguagem com elementos ligados ao tradicionalismo do RS.

Spending review

A deputada Delegada Nadine (PSDB) será a relatora na Comissão de Segurança da Assembleia gaúcha do projeto de lei que trata do Plano Estadual de Revisão dos Gastos Públicos. De autoria do deputado Rodrigo Lorenzoni (PL), o texto propõe a implantação de um “spending review”, instrumento utilizado nas principais economias do mundo e na maioria dos partidos que integram a OCDE para o controle de gastos. O processo permite aprimorar a gestão fiscal responsável dos recursos públicos com foco na eficiência e eficácia da execução das ações governamentais e na eliminação de gastos supérfluos e de burocracia. “Este projeto vem para enfrentar o eventual mau gasto público, quando o dinheiro da população não está sendo gasto de forma ilegal, nem incorreta, nem de forma criminosa, porém ele está sendo investido ou em programas que são ultrapassados, ou em ações onerosas que não fazem mais sentido”, afirma Rodrigo.

Deputados no Uruguai

O presidente da Assembleia gaúcha, Pepe Vargas (PT), marcou presença na solenidade de posse do novo presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, realizada no sábado. Durante a passagem pelo país vizinho, o deputado gaúcho participou também de atividades em Montevidéu com lideranças políticas de países sul-americanos e com a presidente da Espanha, Yolanda Pérez, com quem dialogou sobre pautas de integração econômica e social. Além de Pepe, os deputados estaduais gaúchos Miguel Rossetto (PT) e Jeferson Fernandes (PT) também estiveram presentes no empossamento do líder uruguaio.

Encontro de líderes

Durante a passagem pelo Uruguai neste final de semana, o presidente Lula reuniu-se no sábado, em Montevidéu, com o presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier. O encontro foi marcado por discussões sobre a defesa da democracia e o multilateralismo, além de questões bilaterais entre o Brasil e o país europeu. Ainda no sábado, o líder brasileiro teve uma reunião com a candidata à presidência do Equador, Luisa González, com quem dialogou sobre o atual contexto político da América do Sul.

Bruno Laux

@obrunolaux

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Empresas de nanotecnologia poderão ser incluídas no Simples Nacional

2025-03-03