Colunistas “CPI do Senado não quis investigar propina da quadrilha de governadores que roubou da saúde”

Por Flavio Pereira | 9 de dezembro de 2021

Deputado Kelps Lima tem divulgado dados estarrecedores sobre a gestão do dinheiro entregue a governadores. (Foto: Reprodução)

Presidente da CPI da Covid no Rio Grande do Norte, que corajosamente tem insistido em denunciar o que classifica como “roubo” praticado por governadores, o deputado estadual Kelps Lima (Solidariedade-RN) não deixa nenhuma dúvida de que houve desvio de dinheiro nas operações encabeçadas pelo Consórcio Nordeste. O Consórcio Nordeste se assemelha a uma quadrilha. Numa sequência de declarações e entrevistas, o deputado tem revelado dados estarrecedores sobre roubos e impunidade no desvio, por governadores, de dinheiro para o combate à pandemia.

“Um dos maiores roubos durante a pandemia”

“Foi um dos maiores roubos durante a pandemia do novo coronavírus, não tenho dúvida nenhuma disso”, afirmou o parlamentar. “Há confissão, delação premiada. Os documentos são estarrecedores.” O deputado considera difícil recuperar o dinheiro desviado, mas foca na responsabilidade dos agentes públicos que são suspeitos de participar do esquema de corrupção.

O deputado afirma que “mais de 50% do valor pago às empresas na aquisição de respiradores serviu como propina. Nenhum respirador foi entregue. Os Estados perderam 100% do dinheiro investido, R$ 48 milhões, e o Senado não quis investigar as irregularidades existentes nas operações do Consórcio Nordeste”.

Câmara aprova educação domiciliar em Porto Alegre

A vereadora Fernanda Barth (PRTB) comemora a aprovação, por 21 votos favoráveis e 12 votos contrários, na Câmara Municipal de Porto Alegre, do seu projeto com a co-autoria de Hamilton Sossmeier (PTB) que propõe a instituição das diretrizes da educação domiciliar (homeschooling) em Porto Alegre.

De acordo com a proposta, a opção pela educação domiciliar será efetuada formalmente por meio de registro junto à Secretaria Municipal de Educação. Será considerada educação domiciliar “a modalidade de ensino solidária em que a família assume a responsabilidade pelo desenvolvimento pedagógico do estudante, sem a necessidade de matriculá-lo em uma escola de ensino regular, ficando a cargo do município o acompanhamento do seu desenvolvimento”.

Oposição pode ir ao STF para impedir pagamento do Auxilio Brasil

Alguns partidos da oposição ameaçam ir ao STF para tentar impedir o efeito da Medida Provisória editada ontem pelo presidente Jair Bolsonaro para permitir o pagamento de R$ 400 para 14,5 milhões de famílias, quase 90% de todos os beneficiários do Auxílio Brasil. O pagamento, que segue o mesmo calendário do Bolsa Família, começa dia 10 de dezembro, na próxima sexta-feira.

Muda a foto do governo

Vai mudar em breve, a foto do primeiro escalão do governo de Porto Alegre. O ruído está muito intenso em alguns gabinetes de aliados no Centro Histórico.

