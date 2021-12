Colunistas Jair Bolsonaro: “Com quatro ministros no STF podemos mudar o Brasil”

Por Flavio Pereira | 9 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Presidente Jair Bolsonaro considera fundamental mudar composição do STF. (Foto: Marcos Corrêa/PR)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Jair Bolsonaro já indicou dois ministros fortemente comprometidos com a pauta da família e da Constituição: Kassio Nunes Marques – o primeiro – e mais recentemente André Mendonça. Mas o cenário poderá ficar ainda melhor para o Brasil, avalia o presidente Jair Messias Bolsonaro.

Ele projeta que, caso seja reeleito em 2022, irá mudar o Brasil por consequência da possibilidade de indicar mais ministros ao Supremo Tribunal Federal e acabar com esse mimimi de Poder Moderador do STF:

“Vamos supor que eu venha candidato e me reeleja, eu vou ter quatro no Supremo que têm uma forma de pensar muito semelhante à minha. A gente muda o Brasil”.

Eleição de 2022 pode abrir uma porta maior

Se Jair Bolsonaro conseguir maioria no Congresso Nacional para aprovar emendas constitucionais, a PEC (Proposta de Emenda Constitucional) 159/2019 da deputada federal Bia Kicis, que revoga a PEC da Bengala, trará de volta a aposentadoria compulsória dos membros dos tribunais superiores aos 70 anos, ao invés dos atuais 75. Com isso, abre-se uma porta imensa para novas mudanças. A chave será a eleição de 2022.

Ministério da Educação ignora pedido da esquerda na UFRGS

As correntes de esquerda, acostumadas a dar as ordens nas universidades federais e intimidar reitores com carteiraços, conheceram ontem a nova ordem vigente no governo: o Ministério da Educação e Cultura jogou no lixo o vergonhoso pedido montado pela maioria de esquerda do Conselho Universitário da UFRGS, o Consun, dia 13 de agosto, exigindo a destituição do reitor Carlos André Bulhões Mendes. Deu agora para perceber como funciona a estrutura do ensino superior no Brasil.

Com vetos, Bolsonaro sanciona Lei de Incentivo à Reciclagem

O governo federal publicou, na edição de ontem (quinta-feira) do Diário Oficial da União, a sanção do presidente Jair Bolsonaro ao PL 6545/2019, que agora passa a ser a Lei nº 14.260, de 8 de dezembro de 2021, a Lei de Incentivo à Reciclagem. A matéria, de autoria do deputado federal Carlos Gomes (Republicanos-RS), presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Cadeia Produtiva da Reciclagem no Congresso Nacional, sofreu vetos.

Segundo o deputado gaúcho, os artigos que instituem e regram as deduções de parte do Imposto de Renda em virtude do apoio direto de pessoas físicas ou jurídicas a projetos de reciclagem, previamente aprovados pelo Ministério do Meio Ambiente. Agora, será buscada uma articulação no Congresso para derrubar os vetos que mantenham as características originais do projeto.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas