Quinta-feira, 21 de agosto de 2025

Bruno Laux CPMI do INSS deve convocar ministros e dirigentes que atuaram desde o início das irregularidades no instituto

Por Bruno Laux | 21 de agosto de 2025

Oposição conseguiu eleger o senador Carlos Viana (Podemos-MG) para a presidência da CPMI do INSS. (Foto: Divulgação)

Reviravolta da oposição

Contrariando a orientação da cúpula do Congresso, a oposição conseguiu eleger nesta quarta-feira o senador Carlos Viana (Podemos-MG) para a presidência da CPMI do INSS. Com a escolha do parlamentar, que indicou o deputado Alfredo Gaspar (União-AL) para a relatoria, há a expectativa de que o colegiado passe a ter um caráter menos ponderado e mais político, a ser utilizado estrategicamente por opositores.

Convocações na mira

Logo após ser eleito para o comando da CPMI no INSS, Carlos Viana (Podemos-MG) sinalizou que pretende trazer ao colegiado ministros da Previdência e presidentes do INSS que atuaram desde o início dos descontos indevidos no instituto. Quando questionado sobre potenciais nomes a serem chamados, o parlamentar se reservou a dizer que cada convocação será avaliada individualmente, em meio aos planos de “identificar a responsabilidade de cada um”.

Estratégia discreta

Os planos da oposição para lançar Carlos Viana à presidência da CPMI do INSS vinham sendo articulados com ampla discrição nos últimos dias, e intensificados na véspera da escolha. A indicação surpreendente – ocorrida em um momento em que o senador Omar Aziz (PSD-AM) era dado como certo para o cargo – foi organizada entre opositores sob a orientação de silêncio, de modo a evitar que o governo Lula tomasse ciência da estratégia.

Recalculando rota

Diante da vitória da oposição na CPMI do INSS, a ministra Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais, convocou uma reunião com lideranças da base no Palácio do Planalto. O encontro serviu para os governistas avaliarem as ações que levaram ao avanço da estratégia dos opositores e alinharem os próximos passos no entorno do colegiado.

Admissão de culpa

Líder do governo no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues (PL-AP) “assumiu” a culpa pela derrota governista na eleição para o comando da CPMI do INSS. O petista, que pediu desculpas ao Ministério das Relações Institucionais, avalia que a base aliada subestimou a capacidade de mobilização da oposição e que agora deve se reorganizar.

Tráfico nas ruas

Avançou na Comissão de Segurança Pública da Câmara, com parecer favorável do relator deputado Sanderson (PL-RS), o projeto que aumenta de 1/3 até a metade a pena para tráfico de drogas quando dirigido a pessoas em situação de rua. Para o parlamentar gaúcho, a oferta de entorpecentes a essa parcela da sociedade reforça ciclos de dependência e miséria, além de comprometer a eficácia das políticas públicas de assistência social e saúde.

Atenção às exportações

Em reunião com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), nesta quarta-feira, o vice-presidente Geraldo Alckmin solicitou celeridade na votação de projetos que ampliam as medidas de apoio ao comércio exterior brasileiro. A urgência requerida visa garantir a preservação de empregos e produtos impactados pela tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos.

Proteção das domésticas

Representantes de sindicatos de trabalhadoras domésticas cobraram nesta quarta-feira políticas públicas de combate à escravidão contemporânea da categoria durante audiência na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara. O encontro reuniu deputadas e cerca de 200 trabalhadoras, que chamaram a atenção para a necessidade de avançar com o projeto de lei que define diretrizes para atender e ressocializar vítimas de trabalho forçado.

Autoescola facultativa

O ministro dos Transportes, Renan Filho, tornou a defender nesta quarta-feira o fim da obrigatoriedade dos cursos de formação teórica e prática para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. Em oitiva na Câmara, o chefe ministerial destacou que cerca de 70% da população é favorável à medida, a qual afirma representar uma resposta ao atual modelo excludente no entorno do processo.

CPI da Adultização

O Senado anunciou nesta quarta-feira a criação da CPI da Adultização, destinada à investigar crimes cometidos contra crianças e adolescentes, com foco em pedofilia e abusos online. Com orçamento de R$ 400 mil, o colegiado contará com 11 membros titulares e 8 suplentes, que terão 180 dias para concluir os trabalhos da comissão.

Violência contra jornalistas

A pedido do senador Paulo Paim (PT-RS), a Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou a realização de uma audiência pública para debater a violência contra jornalistas e a liberdade de imprensa no Brasil. A discussão ocorre na esteira de um relatório da Federação Nacional de Jornalistas, que apontou 144 casos de agressões à categoria em 2024, incluindo casos de assédio judicial e de uso da Justiça para intimidação e censura.

Expectativa reduzida

Dados da Sondagem Industrial, divulgada nesta quarta-feira pela Confederação Nacional da Indústria, apontam que a expectativa de exportações da indústria brasileira para os próximos seis meses recuou 5,1 pontos em agosto, caindo para 46,6 pontos. A piora no indicador, atrelada às incertezas do mercado externo e à política comercial dos EUA, marca a primeira vez em 21 meses que o indicador fica abaixo da linha de 50 pontos.

Compromissos na Campanha

O governador Eduardo Leite vai à Campanha gaúcha nesta quinta-feira para a inauguração do novo centro obstétrico e o Serviço Especializado de Referência à Saúde da Mulher da Santa Casa de Caridade de Bagé. Durante a passagem pelo município, o líder estadual também realizará vistoria nos trabalhos de terraplanagem, drenagem, pavimentação asfáltica e obras complementares na RSC-473.

Repressão ao crime

A cidade de Vacaria passou a contar nesta quarta-feira com uma Delegacia de Polícia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas. Inaugurada pela Polícia Civil gaúcha, a unidade atuará em todos os municípios que integram a 25ª Região Policial, na repressão de ações criminosas e no exercício das atividades de Polícia Judiciária e de investigação criminal.

PPP nas escolas

A prefeitura de Porto Alegre anuncia nesta quinta-feira o lançamento da Parceria Público-Privada Escola Bem-Cuidada. A iniciativa deve permitir, através do sistema de PPPs, a construção, reforma e manutenção de escolas municipais, visando ampliar a capacidade da rede e proporcionar melhores condições infraestruturais para os estudantes.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.
O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

