Quinta-feira, 21 de agosto de 2025

Colunistas Reviravolta na CPMI

Por Leandro Mazzini | 21 de agosto de 2025

Os ministros do Turismo e do Esporte – Celso Sabino (União) e André Fufuca (Progressistas) – balançam no cargo devido ao embate entre União Brasil e o Palácio do Planalto. Numa reviravolta surpreendente, a oposição elegeu Carlos Viana (Podemos-MG) para presidente e Alfredo Gaspar (União-AL) como relator da CPMI do INSS. O resultado também pode ser visto como uma derrota para os presidentes do Congresso, Hugo Motta (REP-PB) e Davi Alcolumbre (União-AP), que tiveram os nomes indicados derrubados. O cenário evidência a força da Federação entre União e Progressistas. O resultado também abre palco para mais desgastes no Governo do presidente Lula da Silva, que já enfrenta quedas de popularidade nas recentes pesquisas.

Empréstimo$
Sebrae bate recorde e registra 48% em empréstimos aprovados neste ano. O número é o melhor índice registrado pela empresa desde 2020. No ano de 2022, 84% dos empreendedores tiveram dificuldades na busca por créditos. Capital de giro (41%), compra de máquinas e equipamentos (29%) e reforma e ampliação de negócio (21%) foram os principais motivos pela busca do empréstimo.

Gesto simbólico
Ex-ministros do Governo Temer (Carlos Marun, Esteves Colnagno, Gilberto Occhi, Luislinda Vallois, Mauricio Quintella, Pádua Andrade e Valter Casemiro) manifestaram à imprensa fortes críticas aos EUA pelas sanções impostas ao Brasil, e principalmente a familiares de autoridades. Também expressam solidariedade a membros do Judiciário e do MP, alvos de Trump. O gesto, embora simbólico, revela expectativas de mudanças.

Índio paraguaio
O deputado Filipe Barros (PL/PR) fará uma visita técnica da CREDN à cidade de Guaíra (PR) para tratar da concessão, pela FUNAI, de nacionalidade brasileira a indígenas paraguaios. Com a autorização, eles passam a ter direito às terras no País. O parlamentar questiona a legalidade dos atos e sua conformidade com o artigo 12 da Constituição. A visita busca esclarecer e discutir o impacto dessa prática na fronteira.

Debate necessário
Dados do Tribunal de Contas da União (TCU) mostram que o Brasil concederá R$ 544,5 bi em gastos tributários em 2025, mais que o dobro dos investimentos federais previstos para o ano. O valor é três vezes o orçamento do Programa Bolsa Família (R$ 159,5 bi), por exemplo. O TCU debaterá em evento na Câmara, na próxima terça-feira (26), a eficiência e controle desses benefícios fiscais.

Seguro trabalhador
Os trabalhadores demitidos sem justa causa agora poderão contar com o “Seguro Dívida Zero Proteção Desemprego”, exclusivo para clientes do Crédito do Trabalhador CAIXA. O produto lançado pela CAIXA Vida e Previdência (CVP) garante o pagamento de até três parcelas do empréstimo, com valores que variam conforme o tempo de vínculo empregatício.

