Cláudio Humberto CPMI do INSS já tem quase 600 apurações na mira

Por Cláudio Humberto | 22 de agosto de 2025

(Foto: Divulgação)

Na ressaca da derrota humilhante na CPMI que irá investigar a bandalheira no INSS, Lula (PT) assistiu a um tsunami de requerimentos que ilustram seu medo da investigação que derrubou o ministro Carlos Lupi (Previdência): foram protocolados quase 600 requerimentos de investigação só nas primeiras horas. A primeira sessão, na quarta (20), elegeu o senador Carlos Viana (Pode-MG) e o deputado Alfredo Gaspar (UPB-AL) como presidente e relator da CPMI, respectivamente.

É o DNA

Parte dos requerimentos mira José Ferreira da Silva, conhecido entre pelegos sindicais pela alcunha de Frei Chico. É irmão de Lula.

Bilhões em jogo

Frei Chico é dirigente de um tal Sindicato Nacional dos Aposentados (Sidinapi) alvo da primeira fase da operação da Polícia Federal.

Arrocho no pelego

Quase duas dezenas de documentos pediam quebra de sigilo bancário de Frei Chico, além de convocação para depor e relatórios do Coaf.

Sangue nos olhos

O senador de oposição Izalci Lucas (PL-DF) é o recordista: registrou mais de 300 requerimentos assim que se abriu o protocolo.

Fortaleza implanta contraceptivo até em crianças

A prefeitura de Fortaleza (CE) passou a distribuir contraceptivos – através de implantes subdérmicos – a crianças a partir dos 10 anos. A prefeitura diz que o implante é destinado a “adolescentes de 10 a 19 anos” e celebra que mais de 600 jovens foram “beneficiadas” até março. A oposição ao prefeito Evandro Leitão (PT) classifica a ação como absurda e “verdadeira inversão de prioridades”. A coluna pediu os números de crianças que receberam implantes; sem resposta.

Inversão completa

Para o vereador Julierme Sena (PL), a prefeitura de Fortaleza “coloca em risco uma geração inteira”.

Caso único

“Iniciativa exclusiva” da gestão petista à frente da prefeitura, o implante é injetado sob a pele e libera hormônios contraceptivos por três anos.

Outros caminhos

Sena defende reforçar valores, diálogo e proteção para que crianças não iniciem a vida sexual precocemente.

Já te vi

Relator na CPMI do INSS, o deputado Alfredo Gaspar (UPb-AL) relatou a proposta para sustar a ação penal no STF contra Alexandre Ramagem (PL-RJ). Promotor brilhante, saiu-se vitorioso.

BB sob sério risco

A gestão despreparada do governo Lula faz o Banco do Brasil enfrentar uma de suas piores crises de sempre. E se Lula o obrigar a descumprir a lei Magnitsky, pode até ser o fim de sua incrível história de 216 anos.

Medo de água fria

Ao afirmar que Lula é arcaico, ultrapassado, o senador Ciro Nogueira (UPB-PI) deu um detalhe: o petista nem tem celular. Não deve ser por atraso e sim medo de ser gravado, como nos tempos da Lava Jato.

Perdeu, mané

O povão não perdoa mesmo. Perfil no Instagram de Omar Aziz (PSD-AM) recebeu enxurrada de comentários com zombaria na publicação em que o senador está pagando de presidente da CPMI do INSS.

Faz o Elo

Viralizou na internet o meme “Faz o Elo”, com montagem de Alexandre de Moraes, sancionado pela Magnitsky, segurando cartão de bandeira Elo. Moraes está vetado em bandeiras como Visa e America Express.

O mundo gira

Jason Miller, hoje um dos mais influentes assessores de Trump, em 2021 foi detido pela PF e interrogado por três horas. Ele não esquece. Diz que Moraes é “ameaça à democracia” em todo o Ocidente.

Dupla face

Erika Hilton (Psol-SP) que diz ser “uma honra” ter visto dos EUA cancelado, é a mesma trans que recorreu à ONU para denunciar que o visto americano foi emitido em abril com gênero masculino.

Diferente

Apesar de virar piada nas redes, o Fórum Empresarial Lide de João Doria, o Hotel Fairmont, no Rio de Janeiro, tem sido a sede desse encontro nacional desde 2022. Já o evento internacional…

Pensando bem…

…timing é tudo.

PODER SEM PUDOR

Requerimento arriscado

O deputado João Pizzolatti (PP-SC) investigava maracutaia no Ministério da Saúde, em 1996, quando um suspeito foi assassinado em Brasília dias depois de encontrar o parlamentar. Preocupado, ele consultou o presidente do partido, Esperidião Amin, sobre o risco de entrar com um pedido de informações sobre a compra de remédios no Ministério da Saúde. A resposta de Amin, como sempre bem-humorada: “⁠Acho que você deveria entrar com o requerimento assim mesmo. Se te matarem, pelo menos nós saberemos que estamos no caminho certo…”

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

