Por Redação O Sul | 13 de junho de 2023

Ao todo, 285 requerimentos foram colocados em pauta na sessão desta terça-feira Foto: Pedro França/Agência Senado Foto: Pedro França/Agência Senado

A CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) dos Atos de 8 de Janeiro aprovou nesta terça-feira (13) os pedidos de convocação de ex-integrantes do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, como Anderson Torres e o ex-ajudante de ordens Mauro Cid.

Também deve ser votada na sessão a convocação do ex-ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) do governo Lula, general Gonçalves Dias. Segundo entendimentos do STJ (Superior Tribunal de Justiça) e do STF (Supremo Tribunal Federal), testemunhas convocadas por uma CPI são obrigadas a comparecer para prestar esclarecimentos. Apenas investigados têm o direito de não comparecer.

Também são votados nesta terça-feira requerimentos para compartilhar informações e imagens de câmeras de segurança que registraram os ataques do dia 8 de janeiro, em Brasília.

Ao todo, o presidente do colegiado, deputado Arthur Maia (União-BA), pautou 285 pedidos dos parlamentares. Desses, 62 são de autoria da relatora. A lista dos requerimentos também considera o roteiro de trabalho aprovado pela CPI na última semana. No documento, a relatora, aliada a Lula, propõe ir além dos atos de 8 de janeiro e investigar fatos ocorridos nas eleições de 2022.

