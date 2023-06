Política Ministra do Turismo permanece no cargo após se reunir com Lula

Por Redação O Sul | 13 de junho de 2023

Daniela Carneiro e o marido, o prefeito de Belford Roxo (RJ), Waguinho (Republicanos), estiveram com o presidente Lula nesta terça-feira Foto: Pedro França/MTur Daniela Carneiro e o marido, o prefeito de Belford Roxo (RJ), Waguinho (Republicanos), estiveram com presidente nesta terça-feira (Foto: Pedro França/MTur) Foto: Pedro França/MTur

A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, deixou uma reunião com o presidente Lula por volta das 11h30 desta terça-feira (13). Após o encontro, o Palácio do Planalto disse que ela continua no cargo e participa de uma audiência pública na Câmara dos Deputados e de reunião ministerial nesta quinta-feira (15).

Além de Daniela, a o encontro com Lula também contou com a participação do marido dela, o prefeito de Belford Roxo (RJ), Waguinho (Republicanos). A reunião foi convocada pelo presidente em meio a pressões do União Brasil pela troca da ministra.

Impasse no União Brasil

Daniela integra o partido, mas solicitou desfiliação ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) em abril. Eleita deputada federal mais votada no Rio de Janeiro pela sigla, ela pretende se filiar ao Republicanos.

Com o movimento, integrantes do União Brasil pressionaram o governo Lula pela mudança no Ministério do Turismo. A sigla se diz independente, mas também comanda outras duas pastas na Esplanada: o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, com Waldez Goés, e as Comunicações, com Juscelino Filho.

O apoio do União Brasil tem sido a principal polêmica da articulação política da equipe de Lula. Mesmo contando com três ministérios, a bancada de deputados da sigla não se mostra coesa a favor das pautas de interesse do governo no Congresso.

Na segunda-feira (12), Waguinho acusou o União Brasil de “golpe” para colocar bolsonaristas no governo. “É uma retaliação ao governo Lula, [o União Brasil] quer impregnar o governo Lula de bolsonaristas. Na verdade, Bivar e Rueda não têm poder de entregar voto nenhum [a favor do governo], isso é uma grande mentira”, disse. Segundo Waguinho, o União Brasil “está dando cheque sem fundo para o governo Lula”.

A indicação de Daniela ao Ministério do Turismo foi uma preferência pessoal do presidente. Ele se aproximou da deputada eleita durante a campanha presidencial de 2022, quando recebeu apoio de Waguinho em uma região considerada estratégica para os petistas, uma vez que o Rio de Janeiro era uma das principais bases eleitorais de Jair Bolsonaro, adversário de Lula no segundo turno das eleições.

