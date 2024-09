Expointer Cremers aborda desafios para a reconstrução da saúde no Rio Grande do Sul em painel na Expointer

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2024

O evento foi realizado no auditório da Farsul e contou com a presença de representantes de entidades médicas. Foto: Divulgação

O presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers), Eduardo Neubarth Trindade, abordou os desafios para a reconstrução da saúde no estado em painel realizado no auditório da Farsul, na 47ª Expointer. O evento também teve a participação do secretário de Atenção Primária do Ministério da Saúde, Felipe Oliveira; da secretária adjunta da Saúde no RS, Ana Costa; da presidente do Conselho Regional de Farmácia (CRF/RS), Giovana Ranquetat; e demais representantes de entidades médicas.

“Os problemas na rede de saúde pública não são uma novidade. É preciso reconstruir a saúde a partir do que sabemos e do que aprendemos na pandemia de Covid-19 e, agora, com a crise climática que atingiu o estado”, disse Trindade. O presidente destacou um dado da Organização Mundial da Saúde (OMS), que aponta que as mudanças climáticas resultarão em mais de 250 mil mortes ao ano entre 2030 e 2050, ressaltando a necessidade de um olhar mais atento às populações vulneráveis.

Ao falar sobre saídas para a crise, Trindade ressaltou a necessidade de gestão e planejamento, com otimização de recursos e eficiência no atendimento. Apresentou sugestões de medidas que poderão ser implementadas pelas gestões públicas municipal, estadual e federal, salientando a importância de reforçar os serviços de Atenção Primária à saúde para lidar com o aumento de demanda por cuidados básicos e prevenção de doenças decorrentes das condições pós-tragédia.

Também falou da necessidade de o governo estadual elaborar planos de ação de médio e longo prazos para reconstruir e fortalecer o sistema de saúde, considerando as necessidades específicas das regiões mais impactadas, e de o governo federal disponibilizar recursos financeiros adequados para auxiliar na reconstrução da infraestrutura de saúde, na aquisição de equipamentos e na capacitação de profissionais.

“Com esforço conjunto e coordenado de todos os níveis de governo, bem como a participação ativa da sociedade civil e de organizações não governamentais, vamos reconstruir a saúde no estado e estaremos preparados para o enfrentamento de novas crises, afinal, emergência não pode ser descontrole”, evidenciou Trindade. O evento também contou com a presença dos conselheiros do Cremers Mohamad Hamaoui e Nelson Batezini.

2024-08-30