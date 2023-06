Acontece Cremers terá eleição para conselheiros em agosto

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2023

Pela primeira vez na história, o processo de votação ocorrerá exclusivamente pela internet. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers) realiza, no segundo semestre deste ano, a eleição para o seu corpo de conselheiros para o próximo quinquênio. Serão eleitos 20 conselheiros titulares e 20 suplentes.

Pela primeira vez na história, o processo de votação ocorrerá exclusivamente pela internet. A expectativa é que cerca de 37 mil médicos participem do pleito, que ocorrerá nos dias 14 e 15 de agosto, das 8h às 20h. O prazo para o registro das chapas termina às 18h desta terça-feira (20).

O voto é obrigatório para médicos com inscrição primária ou secundária no Cremers, que devem ter seu cadastro atualizado e a situação financeira regularizada até cinco dias antes da votação. Para médicos com mais de 70 anos, o voto é facultativo.

O mandato começa em 1º de outubro de 2023 e termina em 30 de setembro de 2028. Todas as informações sobre o pleito estão disponíveis na Resolução CFM n.º 2315/2022.

