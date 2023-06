Acontece Panvel celebra 50 anos consolidada como ecossistema de saúde e bem-estar

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2023

Loja Panvel em 1992. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Panvel nasceu em 19 de junho de 1973 ao unir a força e o talento de duas das maiores redes de farmácia do Rio Grande do Sul: a Panitz e a Velgos. No início, eram 33 lojas que formavam na época a segunda maior empresa no ramo em número de filiais no país. Hoje, são cerca de 600 lojas distribuídas no RS, SC, PR e SP, com uma equipe de 10 mil colaboradores voltada a oferecer a melhor experiência de compra aos clientes. Atuação que converge entre o físico e o digital numa rede omnichannel, estrutura pioneira no setor farmacêutico brasileiro.

“Chegamos aos 50 anos impulsionados pelo espírito empreendedor dos fundadores e com um olhar voltado às transformações da sociedade. Mudanças que exigem respostas rápidas para um cliente a cada dia mais exigente e interessado em saúde e bem-estar. Estamos nos preparando para um futuro onde a tecnologia predomina, mas sem esquecer a atenção e acolhimento àqueles que nos procuram”, afirma o presidente do Grupo Panvel, Julio Mottin Neto.

Em sua trajetória ao longo dos anos, a empresa alcançou reconhecimento por estabelecer a inovação entre seus pilares fundamentais. Tem no digital um de seus principais diferenciais competitivos no mercado farmacêutico brasileiro, mantendo uma posição de benchmark através de sua plataforma de múltiplos canais, que inclui aplicativo, site, marketplaces, social commerce e televendas – atualmente, estes canais são responsáveis por mais de 18% das vendas da rede.

Com forte investimento em tecnologia, a empresa também criou um ecossistema de inovação, o Panvel Labs, com objetivo de fomentar soluções e novas oportunidades nos segmentos de saúde e bem-estar, experiência do cliente e inteligência operacional, além de valorizar os novos talentos do mercado.

Os avanços tecnológicos da Panvel, que tiveram início nos anos 90, são acompanhados da oferta constante de novos produtos e serviços para facilitar o dia a dia dos clientes. Assim surgiram os produtos de marca própria que se multiplicaram e já são mais de 1 mil itens, incluindo opções de maquiagem, proteção solar, ortopédicos, infantis e cuidados masculinos. Para complementar o atendimento, foi criado o Panvel Clinic, um hub de saúde que oferece vacinas, testes rápidos e exames e que hoje está disponível em mais de 340 filiais da rede.

A jornada de expansão para fora do Estado começou em 1983, com a abertura da primeira filial da Panvel em Santa Catarina, na Praça XV de Novembro, no coração de Florianópolis. A chegada ao Paraná aconteceu em 2010 e o ingresso em São Paulo foi em 2016, onde o foco agora é a ampliação das vendas digitais.

Este crescimento é acompanhado de ações e programas sustentáveis, que também estimulam a participação das comunidades onde a rede está inserida. Há uma busca permanente por alternativas para garantir o presente e o futuro do planeta. Desde novembro de 2021, a Panvel conta com seis usinas fotovoltaicas, que hoje atendem a 61% da energia consumida por suas lojas de rua, além de sua Sede Administrativa e Centro de Distribuição em Eldorado do Sul. A empresa também possui uma plataforma de sustentabilidade em que enfatiza seus compromissos e iniciativas ESG.

Exemplo disso é o programa Destino Certo, voltado ao recolhimento e descarte de medicamentos vencidos e embalagens – até o final de 2023, todas as lojas da rede contarão com dispositivos de recolhimento do programa. Outro destaque é o Troco Amigo, que permite aos clientes realizarem doações de qualquer quantia de seu troco a hospitais participantes em sua região. Criado há 13 anos, o projeto já arrecadou R$ 15,9 milhões, possibilitando às instituições investirem em reformas, novos equipamentos e melhorias de suas estruturas.

