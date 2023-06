Acontece Especialistas destacam inovações para o desenvolvimento sustentável do setor de transporte e logística na abertura da 23ª TranspoSul

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Evento quer evidenciar a união do segmento e apontar caminhos para enfrentar os desafios do mercado. Foto: Guilherme Gargioni Foto: Guilherme Gargioni

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A 23ª TranspoSul, maior feira de transporte e logística do Sul do Brasil, teve início nesta terça-feira (20), no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre (RS). O evento reúne transportadores, operadores logísticos, empresários, tomadores de decisões do ramo e autônomos. Ao longo de quatro dias, são esperados mais de 20 mil visitantes, com uma expectativa de movimentação de R$ 1 bilhão e 500 milhões em negócios.

Durante a solenidade de abertura, o presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística do Rio Grande do Sul (Setcergs), Sérgio Gabardo, falou sobre a importância do evento para o setor e os desafios que estão sendo enfrentados.

“É uma feira de inovação, de sustentabilidade, de responsabilidade social e que pensa na segurança viária. Hoje a TranspoSul já pensa em futuro, já vive o amanhã, trazendo soluções para os transportadores inovarem e serem diferentes, serem melhores. Nós movimentamos esse país e vivemos uma constante transformação. Precisamos fazer a mudança e pensarmos em novas soluções que tornem o mundo mais sustentável e social”, disse.

O presidente da TranspoSul, Roberto Machado da Silva, enalteceu a qualidade dos expositores e a abrangência das soluções apresentadas. “Estamos extremamente otimistas. Esta feira é uma tradição e estamos comemorando sua 23ª edição. Preparamos um ambiente propício para a concretização de grandes negócios e notamos que os expositores estão altamente motivados. Embora possam surgir crises e dificuldades, é importante ressaltar que o setor de transporte não para.”

O prefeito em exercício de Porto Alegre, Ricardo Gomes, expressou a satisfação da capital gaúcha receber evento de tamanha importância. “É uma feira que traz a vanguarda do transporte no Brasil. Agradecemos aos expositores que investiram e acreditaram. Temos orgulho de receber a todos. Somos uma cidade localizada estrategicamente sendo um ponto de conexão com outros países do Mercosul, mas acima de tudo temos empreendedorismo e inovação. Portanto é uma celebração da capacidade empreendedora em um país”, pontuou.

Representando o governador do Estado, Eduardo Leite, o secretário estadual de Logística e Transportes, Juvir Costella, destacou a importância da TranspoSul para o desenvolvimento do setor e impulsionamento da economia.

“Estamos concentrando não só a inovação, mas a sustentabilidade em todos os setores. Há uma demonstração não só pela gestão do Setcergs do esforço nesse sentido, mas também de todas as empresas que demonstram que é possível inovar e crescer cuidando do nosso meio ambiente”, declarou Costella.

Homenagem COMJOVEM

A cerimônia de abertura contou ainda com uma homenagem à COMJOVEM Porto Alegre. A entrega de uma placa foi feita pelo presidente do Setcergs, Sérgio Mário Gabardo, ao coordenador Gustavo Bernardini e aos vice-coordenadores Taís Lorenz, Maiara Richter, Lucas Scapini, Alexandre Kieling e Gustavo Kras Borges e demais integrantes.

“Homenageamos o time da COMJOVEM Porto Alegre pelas conquistas obtidas nos anos 2021/2022, as quais destacaram o Setcergs e o TRC Gaúcho perante o cenário nacional. Vocês são os protagonistas do futuro, promovendo a evolução do transporte e do mundo”, afirmou Gabardo.

Homenagem Núcleo de Ação Social

Na sequência, foi prestada homenagem ao NAS – Núcleo de Ação Social do Setcergs. A entrega da placa foi feita pelo vice-presidente de Responsabilidade Social e Sustentabilidade Gustavo Bernardini às coordenadoras Iracema Gabardo e Rosangela Curtinaz Barcellos. São integrantes ainda do NAS, Nádia Guimarães, Carine Cardoso e Lunara Bebber.

“Homenageamos os integrantes do NAS – Núcleo de Ação Social do Setcergs que, através da dedicação e ações solidárias beneficiam diversas comunidades carentes da sociedade gaúcha. O caminho é mais fácil para aquelas que caminham juntas”, comentou Bernardini.

TranspoSul

Com mais de cem expositores de setores diversos, como fabricantes de caminhões e ônibus, carrocerias, tecnologia, pneus, combustíveis, peças, acessórios, prestadores de serviços e muito mais, a 23ª TranspoSul Feira de Transporte e Logística apresenta a temática centrada na experiência de conectividade e integração, aproximando o que há de mais tecnológico no mercado aos transportadores, operadores logísticos, embarcadores e tomadores de decisão. Para mais informações sobre o evento e como participar das visitas guiadas, acesse o site oficial da TranspoSul.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/especialistas-destacam-inovacoes-para-o-desenvolvimento-sustentavel-do-setor-de-transporte-e-logistica-na-abertura-da-23a-transposul/

Especialistas destacam inovações para o desenvolvimento sustentável do setor de transporte e logística na abertura da 23ª TranspoSul

2023-06-20