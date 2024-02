Rio Grande do Sul Cremers vistoria instituições de saúde no Litoral Norte gaúcho

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2024

Realizada desde 2010, a Operação Verão do Cremers ocorre em 11 municípios Foto: Freepik Realizada desde 2010, a Operação Verão do Cremers ocorre em 11 municípios. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers) está realizando mais uma edição da Operação Verão para verificar a estrutura e as condições de trabalho em instituições de saúde no Litoral Norte gaúcho. A ação é promovida pela entidade desde 2010.

“Serão pelo menos 15 vistorias para identificar irregularidades ou deficiências que possam prejudicar o atendimento à população no período de aumento de demanda’’, afirmou o coordenador do Defis (Departamento de Fiscalização) do Cremers, Luciano Haas.

A equipe, formada por médicos fiscais, coordenador e conselheiros do Defis, está percorrendo, desde o dia 15 de janeiro, hospitais, clínicas, ambulatórios, unidades de saúde e pronto-atendimentos de 11 municípios para garantir que os médicos tenham condições adequadas de trabalho e a população receba atendimento de qualidade.

Haas ressaltou que todas as ações de fiscalização geram relatórios de possíveis irregularidades e recomendações necessárias para qualificar os serviços. “Algumas vistorias podem resultar em encaminhamentos para Vigilância Sanitária, Secretaria da Saúde e Ministério Público”, explicou.

Para o presidente do Cremers, Eduardo Neubarth Trindade, ações efetivas de fiscalização para verificar condições de trabalho e estrutura das unidades de saúde são essenciais e devem ser ampliadas no período de veraneio. “O Conselho está ao lado dos médicos e da população, dando suporte e defendendo a boa medicina”, declarou.

2024-01-30