O país mais bem classificado no ranking foi a Dinamarca, com 90 pontos. A Somália recebeu a menor pontuação, com 11 pontos. Veja abaixo a lista com algumas posições:

Países com maior pontuação

– Dinamarca (90 pontos)

– Finlândia (87 pontos)

– Nova Zelândia (85 pontos)

– Noruega (84 pontos)

– Singapura (83 pontos)

Países com menor pontuação

– Iêmen (16 pontos)

– Venezuela (13 pontos)

– Síria (13 pontos)

– Sudão do Sul (13 pontos)

– Somália (11 pontos)