Rio Grande do Sul Fevereiro começará com calor intenso no Rio Grande do Sul e em outros Estados brasileiros

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2024

Uruguaiana, na Fronteira Oeste do RS, poderá registrar até 38 °C no início de fevereiro Foto: Divulgação Uruguaiana, na Fronteira Oeste do RS, poderá registrar até 38 °C no início de fevereiro. (Foto: Reprodução) Foto: Divulgação

Após alguns dias de temperaturas mais amenas, principalmente ao amanhecer, quando chegou a fazer frio em diversos municípios do Sul e do Sudeste do Brasil, a expansão de uma massa de ar seco proporcionará mais horas consecutivas de sol, fazendo com que o mês de fevereiro comece com temperaturas acima da média para o período, de acordo com a Climatempo.

Segundo as previsões, muitas cidades do Rio Grande do Sul, do Centro-Oeste de Santa Catarina e do Paraná, do Sudoeste de São Paulo e de todo o Mato Grosso do Sul voltarão a registrar temperaturas entre 3 a 5 graus acima da média para o mês. Cidades como Uruguaiana, na Fronteira Oeste do RS, poderão registrar até 38 °C.

“Em resumo, com o iminente contraste de temperaturas mais elevadas após o intenso frio, é crucial que as pessoas estejam atentas aos cuidados com a saúde. A transição para o calor exige uma adaptação, considerando especialmente o impacto nas Regiões Sul e Sudeste do Brasil. A mudança de padrão climático não apenas influencia a meteorologia, mas também destaca a importância de preservar o bem-estar durante essas transições tempo”, afirmou a Climatempo.

Porto Alegre

Na Capital gaúcha, o tempo seco e o calor predominam nos próximos dias, com temperaturas máximas de 31°C nesta quarta (31), 32°C na quinta (1°), 33°C na sexta (2) e 35°C no sábado (3).

2024-01-30