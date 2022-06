Rio Grande do Sul Cresce número de acidentes nas rodovias gaúchas no feriado de Corpus Christi, aponta Polícia Rodoviária Federal

20 de junho de 2022

Foto: PRF/Divulgação

De acordo com balanço da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Operação Corpus Christi 2022, realizada entre 15 e 19 de junho no Rio Grande do Sul, divulgado nesta segunda-feira (20), houve aumento no número de acidentes nas rodovias federais no Estado, que passou de 63 no passado para 71 em 2022. Na quantidade de pessoas feridas houve redução, de 65 para 59. Já o número de pessoas mortas, duas, foi o mesmo registrado no ano passado.

Foi apontado aumento do fluxo de veículos em todas as rodovias federais gaúchas, segundo a PRF, que registrou aumento na fiscalização, em especial nas autuações por embriaguez ao volante.

No total, 5.868 veículos foram fiscalizados, um aumento de 87% em comparação ao ano passado. Foram feitos 3.374 testes com bafômetro, um aumento de 79%, e também houve crescimento nas autuações, com 2.293 autos, aumento de 29%.

O destaque especial é para as autuações de motoristas embriagados e/ou que se recusaram a realizar o teste com o bafômetro: 114 foram autuados, um crescimento de 217%.

