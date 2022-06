Porto Alegre Profissionais de saúde de 50 anos ou mais poderão receber quarta dose contra Covid em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Para receber a vacina, é necessário apresentar documento de identidade, carteira de vacinação e comprovante de vínculo com o conselho de classe. Foto: Cristine Rochol/PMPA Para receber a vacina, é necessário apresentar documento de identidade, carteira de vacinação e comprovante de vínculo com o conselho de classe. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre amplia o público apto ao segundo reforço (quarta dose) contra a Covid-19. A partir desta terça-feira (21), poderão ser imunizados todos os profissionais de saúde a partir de 50 anos que receberam a terceira dose até 21 de fevereiro (quatro meses).

Para receber a vacina, é necessário apresentar documento de identidade, carteira de vacinação e comprovante de vínculo com o conselho de classe. A aplicação da quarta dose em pessoas a partir de 57 anos também será mantida.

Crianças

A vacinação para crianças de 5 a 11 anos irá ocorrer em 26 unidades de saúde, sendo nove com atendimento até as 21h (Álvaro Difini, Campo da Tuca, Diretor Pestana, José Mauro Ceratti Lopes, Morro Santana, Navegantes, Primeiro de Maio, São Carlos e Tristeza). A unidade móvel estará em frente à Escola Piaui-Caic, no bairro Nonoai, das 9h às 15h. Haverá aplicação de primeira e segunda doses em todos os locais.

Adultos

A vacinação para a população a partir de 12 anos irá ocorrer em 27 locais: no Shopping João Pessoa e em 26 unidades de saúde – seis com atendimento até as 21h (Álvaro Difini, Belém Novo, Campo da Tuca, Navegantes, São Carlos e Tristeza). Haverá aplicação de primeira, segunda, terceira e quarta doses em todos os locais.

Gripe

A vacinação contra a gripe estará disponível para todas as pessoas a partir de seis meses de idade em 123 unidades de saúde e no Shopping João Pessoa. A unidade móvel, que estará em frente à Escola Piauti-Caic das 9h às 15h, e o ônibus do Fique Sabendo, estacionado no Largo Glênio Peres das 9h às 16h, também aplicarão vacina contra a gripe.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre