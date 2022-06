Educação Sisu oferta cerca de 66 mil novas vagas para estudantes no segundo semestre

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2022

Inscrições serão abertas no dia 28 de junho e vão até 1º de julho. Foto: Reprodução Inscrições serão abertas no dia 28 de junho e vão até 1º de julho. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Candidatos que desejam se inscrever no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para o segundo semestre deste ano podem consultar o número de vagas que serão ofertadas em 73 instituições públicas de ensino superior espalhadas pelo Brasil.

Os alunos poderão consultar as 65.932 vagas ofertadas no portal Acesso Único. Para ingresso no segundo semestre deste ano, os candidatos poderão optar por curso, turno e localização da instituição.

Os 10 cursos com as maiores ofertas de vagas são, nesta ordem: pedagogia, administração, matemática, ciências biológicas, química, direito, física, medicina, engenharia civil e engenharia elétrica.

Para acessar as informações do Sisu para o segundo semestre, basta acessar o site e digitar o nome do curso e da instituição de interesse. De acordo com o Ministério da Educação, o estudante deverá ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), edição de 2021, obtido nota superior a zero na prova de redação e não ter participado do exame na condição de treineiro.

Cronograma

Inscrições: de 28 de junho a 1° de julho;

Resultado da chamada única: 6 de julho;

Matrícula: 13 a 18 de julho;

Manifestar interesse em participar da lista de espera: de 6 a 18 de julho.

Instituições com maior número de vagas:

Universidade Tecnológica Federal do Paraná;

Universidade Federal Fluminense;

Universidade Federal do Rio de Janeiro;

Universidade Federal do Maranhão;

Universidade Estadual da Paraíba;

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará;

Universidade Federal de Alagoas;

Universidade Federal do Amazonas;

Universidade Federal do Piauí;

Universidade Federal do Espírito Santo.

