Criador do bordão “Alô, você!”, jornalista e apresentador Fernando Vannucci morre aos 69 anos

O jornalista, apresentador, locutor e comentarista esportivo Fernando Vannucci morreu na tarde desta terça-feira (24), aos 69 anos, em Barueri, na Grande São Paulo. Segundo familiares, ele passou mal na sua casa e foi levado para um hospital, onde morreu.

A causa da morte não foi divulgada. No ano passado, Vannucci sofreu um infarto e passou por uma angioplastia coronária. Ele chegou a colocar um marcapasso.

Nascido em Uberaba (MG), o apresentador começou a trabalhar em rádio ainda adolescente. Na década de 1970, entrou na TV Globo em Minas Gerais e depois foi transferido para a emissora no Rio de Janeiro.

O jornalista apresentou o Globo Esporte, Esporte Espetacular, RJTV, Gols do Fantástico, entre outras atrações. Na passagem pela Globo, Vannucci cobriu seis Copas do Mundo (1978, 1982, 1986, 1990, 1994 e 1998) e ficou marcado pela criação do bordão “Alô, você!”.