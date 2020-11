Rio Grande do Sul Justiça do Trabalho suspende as atividades presenciais em 31 municípios gaúchos

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2020

A medida foi tomada nas cidades classificadas em bandeira vermelha no Mapa do Distanciamento Controlado

A Justiça do Trabalho suspendeu, a partir desta terça-feira (24), as atividades presenciais em 31 municípios localizados em regiões classificadas na bandeira vermelha (risco alto para Covid-19) no Mapa do Distanciamento Controlado divulgado pelo governo do RS, que tem vigência até a próxima segunda-feira (30).

Nesses locais, o atendimento é realizado apenas por telefone e e-mail, entre 10h e 18h, e magistrados, servidores e estagiários exercem trabalho remoto. Confira as sedes da Justiça do Trabalho em cidades com bandeira vermelha:

Região 3: Alegrete, Itaqui, Rosário do Sul, Santana do Livramento, São Gabriel e Uruguaiana.

Região 4 e 5: Capão da Canoa, Osório, Torres e Tramandaí.

Região 7: Estância Velha, Novo Hamburgo, São Leopoldo e Sapiranga.

Região 8: Canoas, Esteio, Montenegro, São Sebastião do Caí, Sapucaia do Sul e Triunfo.

Região 13: Ijuí e Panambi.

Região 15 e 20: Frederico Westphalen, Palmeira das Missões e Três Passos.

Região 16: Erechim.

Região 17, 18 e 19: Carazinho, Lagoa Vermelha, Marau, Passo Fundo e Soledade.

A suspensão das atividades presenciais em regiões classificadas com as bandeiras vermelha ou preta está prevista no artigos 3º e 12 da Portaria Conjunta nº 3.857/2020, do TRT-RS (Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul).

