Crianças da Ilha do Pavão recebem presentes de Natal em ação do Instituto Moinhos Social

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2024

Minnie e Mickey entregaram presentes para as crianças Foto: Leonardo Lenskij/Divulgação Minnie e Mickey entregaram presentes para as crianças. (Foto: Reprodução) Foto: Leonardo Lenskij/Divulgação

Nesta segunda-feira (16), a Minnie e o Mickey vestidos de Papai Noel alegraram as crianças que residem na Ilha do Pavão, em Porto Alegre. Os personagens distribuíram presentes de Natal os pequenos, na ação, também houve distribuição de pipoca e de sanduíches.

A comunidade, que abriga cerca de 750 pessoas em situação de vulnerabilidade social, foi contemplada pela ação especial promovida pelo Instituto Moinhos Social, pilar social do Hospital Moinhos de Vento.

José Carlos, de apenas 11 anos, demonstrou gratidão pelos presentes recebidos. As tias do Instituto Moinhos Social nos deram vários brinquedos. Estou muito feliz porque ganhei uma bola”, contou, sorrindo.

Melina Schuch, a superintendente de Estratégia e Mercado do Hospital Moinhos de Vento, que acompanhou a entrega dos presentes, explicou que a relação do Moinhos de Vento com as ilhas de Porto Alegre já é antiga.

“Nos últimos três anos, estamos apoiando mais especificamente a Ilha do Pavão, que é a mais desassistida e tem muitas famílias lideradas por mulheres. Promovemos oficinas para as mulheres poderem se profissionalizar e ter uma renda, promovemos melhorias na sede física da associação e, sistematicamente, realizamos esses eventos de confraternização com a comunidade. Essa é mais uma atividade nossa em prol das crianças”, relata.

“Essas crianças perderam tudo. Então, assim, se começa um novo ciclo, um recomeço após tantos meses de tristeza para essas famílias. E esses brinquedos trazem alegria para cada criança. Elas precisam desse carinho”, explica Sandra Ferreira, presidente da Associação dos Moradores da Ilha do Pavão.

Instituições beneficiadas pela campanha

– Associação dos Moradores da Ilha do Pavão

– Centro Social Marista Irmão Bortolini (Vila dos Papeleiros)

– CEPA – Cedel (Comunidade Luterana – Azenha)

– IEI Topo Gigio

– Educandário São João Batista

– Renascer da Esperança

– CEPA – Lupicínio Rodrigues

– Lar Esperança

– Instituto Providência

– Fundação O Pão dos Pobres

– Fundação Fé e Alegria

– CEPA – Bom Samaritano

– Associação dos Moradores Vitória Amigos Artesão e Pescadores da Ilha da Pintada

– IEI Salvatore Lettiere

– Ação Social Arquidiocese

– Centro Social Padre Pedro Leonardi (Restinga)

