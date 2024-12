Porto Alegre Vento forte e problema mecânico impedem aterrissagem de um Boeing em Porto Alegre; voo é desviado para Canoas

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2024

Avião havia partido de Guarulhos (SP) com destino ao Salgado Filho. (Foto: Reprodução/Aeroin.net)

A força do vento em Porto Alegre na chuvosa tarde de domingo (15), seguida de um problema mecânico, obrigou os pilotos de um avião Boeing 737 a fazerem um pouco alternativo. Sem conseguir uma aproximação segura da pista do Aeroporto Salgado Filho, eles decidiram desviar o voo para a Base Aérea de Canoas (Região Metropolitana), distante cerca de 10 quilômetros.

De acordo com informações do site especializado aeroin.net, a aeronave – da empresa Gol – havia decolado de Guarulhos (SP) pouco depois das 15h. A chegada à capital gaúcha estava prevista para as 16h25min.

A tripulação já iniciava os preparativos para a aterrissagem no terminal da Zona Norte, quando um alarme no painel de controle alertou sobre problema de travamento em flap (peça localizada na asa e que serve como mecanismo auxiliar de sustentação e desaceleração).

O avião então foi arremetido e o voo redirecionado ao terminal da Aeronáutica na cidade vizinha, onde a pista é mais extensa e, portanto, mais adequada a operações desse tipo. Com autorização da torre, foi então realizado um bem-sucedido pouco de emergência quando faltavam menos de 10 minutos para as 17h. Ninguém se feriu.

A Base Aérea é a mesma que absorveu parte da demanda de pousos e decolagens de voos comerciais com origem ou destino a Porto Alegre durante os quase seis meses em que o Salgado Filho esteve impossibilitado de funcionar. Motivo: os estragos causados pela enchente de maio na Capital.

Por meio de nota oficial divulgada à imprensa, a Gol confirmou o problema técnico no Boeing 737, sem entrar em detalhes. “A companhia reforça que as ações em relação ao voo foram tomadas com foco na segurança, valor número 1 da empresa”, diz o texto.

(Marcello Campos)

