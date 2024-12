Porto Alegre ​Em cerimônia emocionante, Nadine Clausell recebe a Láurea HCPA

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Na cerimônia, foram mostrados os principais momentos da professora (D), desde a residência até a presidência Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Humanidade, competência e dedicação foram algumas das palavras citadas nos depoimentos que ilustraram a trajetória de Nadine Oliveira Clausell durante a entrega da Láurea HCPA, nesta -feira (16).

Na cerimônia, foram mostrados os principais momentos da professora, desde a residência até a presidência. Colegas, amigos e pacientes que conviveram com ela deixaram seus testemunhos, presencialmente e em vídeo. Nadine recebeu a medalha e o certificado da Láurea HCPA das mãos do diretor-presidente, Brasil Silva Neto, e de toda a atual diretoria da instituição.

A presidente do Conselho de Administração Lúcia Kliemann disse que Nadine é uma pessoa completa, a quem o HCPA sempre deverá agradecer. “Em vinte anos de gestão, não abandonou os alunos, os amigos, nem a Ciência”, frisou. A reitora da UFRGS, Márcia Barbosa, disse que uma das assinaturas da gestão de Nadine foi o perfil de audácia.

Em uma fala generosa e bem-humorada, Nadine disse que a homenagem era impensável, e fez questão de lembrar dos colegas e amigos que foram importantes para a sua trajetória.

“Não me vejo uma pessoa laureável, e sim uma privilegiada – que conseguiu traçar um rumo e cumpriu sua missão de vida com toda a energia e amor possíveis dedicados ao Hospital de Clínicas -, é isso que eu sou”, disse ela. Nadine foi aplaudida longamente em cinco momentos diferentes do evento.

A Láurea é concedida a pessoas que tenham prestado relevantes serviços à Educação, ou às Ciências da Saúde ou ao hospital. Mas, segundo o diretor-presidente do HCPA, Brasil Silva Neto, Nadine foi importante nestas três áreas.

“A preocupação com a diversidade, o respeito e a inclusão foram marcas que precisam ser reconhecidas”, afirmou. “Essa Láurea é histórica porque concedida a alguém da casa, que prestou serviços extremamente relevantes ao HCPA”, disse.

O roteiro de homenagens prosseguiu à tarde, com o descerramento da foto oficial na galeria dos ex-diretores-presidentes durante a reunião do Conselho de Administração. Nadine de Oliveira Clausell é a sétima diretora-presidente do HCPA e a única mulher.

Trajetória

Como a própria Nadine costuma dizer, o HCPA é o seu relacionamento mais estável. Desde que ingressou como residente, em 1981, o único afastamento foi para fazer doutorado e pós-doutorado no Canadá, entre 1990 e 1994.

De lá para cá, atuou como coordenadora da Comissão de Transplantes (1999-2001), do PPG em Cardiologia e Ciências Cardiovasculares (2001-2004), do Grupo de Pesquisa e Pós-Graduação do HCPA (2004 a 2012) e da Rede Nacional de Pesquisa Clínica (RNPC) do Ministério da Educação (2005-2012), quando assumiu a Vice-Presidência Médica do hospital (2012-2016).

Ainda presidiu o Conselho Diretor (atual Conselho de Administração) entre 2016 e 2018 e diretora-presidente, de 2016 a 2024. Isso tudo enquanto era professora titular da Faculdade de Medicina da UFRGS, desde 1997.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/em-cerimonia-emocionante-nadine-clausell-recebe-a-laurea-hcpa/

​Em cerimônia emocionante, Nadine Clausell recebe a Láurea HCPA

2024-12-17