Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2022

Uma das áreas do novo espaço é a biblioteca Ipê Amarelo, com livros e brinquedos com temas voltados ao meio ambiente Foto: Pedro Piegas/PMPA Uma das áreas do novo espaço é a biblioteca Ipê Amarelo, com livros e brinquedos com temas voltados ao meio ambiente. (Foto: Pedro Piegas/PMPA) Foto: Pedro Piegas/PMPA

Foi inaugurado nesta quarta-feira (12), em Porto Alegre, o Bio Germânia, espaço instalado no Parque Germânia para incentivar a educação para a sustentabilidade. O projeto é uma parceria da prefeitura, Instituto Jama, Associação de Amigos do Jardim Europa e Colégio São Judas Tadeu.

O Bio Germânia conta com três áreas: a biblioteca Ipê Amarelo, com livros e brinquedos pedagógicos com temas voltados ao meio ambiente, o auditório Sabiá, um espaço multiuso para oficinas e reuniões, e uma área externa chamada Butiá, com demonstração prática de coleta de água da chuva para molhar o jardim vertical.

“O projeto contribui com as metas da cidade de reduzir a emissão de gases do efeito estufa pela metade até 2030 e de zerar até 2050. Aqui as crianças aprendem não só pelos livros, mas também por exemplos concretos de sustentabilidade na edificação, como o recolhimento da água da chuva para fazer o sistema de irrigação do jardim vertical e a horta em que elas podem ter o contato com a natureza”, explica o secretário municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Germano Bremm.

Professor especial

A Secretaria Municipal de Educação cedeu um professor para o espaço. “Esta parceria entre diferentes instituições e prefeitura permite uma ação nobre para a formação integral das nossas crianças. O espaço de leitura, criatividade e comunicação corrobora com a educação formal e amplia o acesso à educação, à cultura e ao meio ambiente. Esta tríade faz parte deste desenho pedagógico que será realizado aqui no Bio Germânia”, destaca a secretária Sônia Rosa.

Como funciona

Voltado ao público infanto-juvenil, o espaço deve atender as 14 escolas municipais e estaduais do entorno, que juntas somam cerca de 11 mil alunos. Professores poderão receber formação pedagógica sobre o tema. Também estão previstas visitas guiadas para conhecer o Espaço Bio Germânia.

Mais informações no site da Associação de Amigos do Jardim Europa neste link ou pelo e-mail biblioteca.germania@gmail.com

