Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2023

O retorno foi marcado pelo reencontro entre crianças, pais, professores e funcionários Foto: Pedro Piegas/PMPA O retorno foi marcado pelo reencontro entre crianças, pais, professores e funcionários. (Foto: Pedro Piegas/PMPA) Foto: Pedro Piegas/PMPA

As mais de 28 mil crianças matriculadas na rede municipal de educação infantil voltaram às aulas nesta quarta-feira (08) em Porto Alegre. Os alunos de até 5 anos e 11 meses de idade estão inscritos em 42 escolas da prefeitura, além de 217 estabelecimentos conveniados.

O retorno às instituições de ensino foi marcado pelo reencontro entre crianças, pais, professores e funcionários. “Estamos otimistas em retomar as atividades, proporcionando todo o acolhimento necessário para a educação das crianças. Estamos trabalhando para ampliar o número de vagas na educação infantil em Porto Alegre”, disse a secretária municipal de Educação, Sônia Rosa.

Ela visitou as escolas Mamãe Coruja, no bairro Partenon, e Cantinho Amigo, na Praça Garibaldi, no bairro Azenha, para acompanhar o início do ano letivo. Segundo a secretária, estão sendo construídas cinco novas escolas na Capital, que terão capacidade para 1,7 mil estudantes e devem ser concluídas em 2024.

Ensino fundamental

As aulas do ensino fundamental, com formação do 1º ao 9º ano, na rede municipal iniciarão no dia 22 deste mês para 35,6 mil alunos matriculados.

