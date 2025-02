Rio Grande do Sul Criminalidade cai durante a Operação Verão Total no RS

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Gabriel lembrou o quanto o Estado tem sido assertivo nas ações, o que permitiu fazer de 2024 um ano histórico. Foto: Rodrigo Ziebell/GVG Gabriel lembrou o quanto o Estado tem sido assertivo nas ações, o que permitiu fazer de 2024 um ano histórico. (Foto: Rodrigo Ziebell/GVG) Foto: Rodrigo Ziebell/GVG

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A segurança pública no Rio Grande do Sul registrou queda nos índices de criminalidade durante a Operação Verão Total 2024/2025. Os dados foram divulgados no sábado (22), em uma ação realizada na Praia do Laranjal, em Pelotas. De acordo com os números apresentados, houve redução nos principais indicadores criminais em relação ao mesmo período do ano passado.

Entre os destaques, os roubos a estabelecimentos comerciais caíram 36%, com 14 casos registrados nesta temporada, ante 22 no período anterior. Os roubos a pedestres tiveram uma redução de 27%, passando de 285 para 208 ocorrências, enquanto os roubos de veículos diminuíram 10%. Os crimes violentos letais intencionais (CVLI) caíram 14%, com 37 mortes registradas, ante 43 no ano passado. Já os casos de estelionato tiveram queda de 21%, com 1.154 registros nesta temporada, contra 1.460 no período anterior. Roubos a residências também diminuíram, com redução de 30%.

O governador em exercício, Gabriel Souza, destacou que a Operação Verão Total envolve uma série de serviços e políticas voltadas para a segurança da população. Segundo ele, o Estado tem conseguido avanços significativos na área, alcançando indicadores comparáveis aos de países europeus. “Desde 2019, conseguimos reduzir pela metade a taxa de homicídios no Rio Grande do Sul a cada 100 mil habitantes, um número medido pelos protocolos internacionais de segurança pública”, afirmou.

O comandante-geral da Brigada Militar, coronel Claudio dos Santos Feoli, atribuiu a queda nos índices à integração das forças de segurança. “A atuação conjunta da Brigada Militar com outros órgãos resultou em uma redução significativa da criminalidade, especialmente no litoral e na região do Laranjal. Com essas ações, buscamos garantir um ambiente mais seguro para veranistas e moradores”, ressaltou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/criminalidade-cai-durante-a-operacao-verao-total-no-rs/

Criminalidade cai durante a Operação Verão Total no RS

2025-02-23