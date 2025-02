Mundo Conheça Alice Weidel, a líder da extrema direita alemã que mora na Suíça e é casada com uma mulher nascida no Sri Lanka

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Em entrevistas com a mídia alemã, ela tem sido alternadamente charmosa e mordaz. Foto: Reprodução Em entrevistas com a mídia alemã, ela tem sido alternadamente charmosa e mordaz. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Quando o vice-presidente americano J.D. Vance criticou seus anfitriões alemães na semana passada por marginalizar partidos de extrema direita, ele não mencionou o nome da Alternativa para a Alemanha, conhecida como AfD.

Mas, logo após seu discurso na Conferência de Segurança de Munique, na qual ele surpreendeu a sala ao comparar a democracia na Europa de hoje ao totalitarismo da era soviética, Vance se encontrou com Alice Weidel, a líder da AfD.

Uma ex-analista de investimentos que está criando na Suíça dois filhos com sua mulher nascida no Sri Lanka, Weidel, 46 anos, se tornou o rosto improvável da AfD. Seu partido nacionalista faz campanha em uma plataforma que é anti-imigrante e define a família como um pai e uma mãe criando filhos.

Uma favorita do novo governo americano, recebendo um endosso de Elon Musk, ela tem sido essencial para o esforço da AfD para entrar no mainstream, ajudando a impulsionar o partido para um confortável segundo lugar antes da eleição nacional de domingo.

Weidel, cujos suéteres de gola alta ou camisas de colarinho aberto e colares de pérolas se tornaram sua marca, emprestou uma imagem mais cosmopolita a um partido que foi ligado a neonazistas e conspirações para derrubar o estado.

Mas a AfD dela não é menos extrema. “Com Alice Weidel no comando, a AfD se tornou cada vez mais radical”, disse Ann-Katrin Müller, especialista na AfD que escreve para o Der Spiegel, um dos veículos de notícias mais importantes da Alemanha.

A AfD está bem à frente dos social-democratas de centro-esquerda do atual chanceler, Olaf Scholz, e atrás dos democratas-cristãos conservadores de Friedrich Merz, o favorito para ser o próximo chanceler.

Esses partidos insistem que nunca fariam parceria com o partido de Weidel para formar um governo. Mas o mais recente sucesso de Weidel em apresentar a AfD como apenas mais um partido veio no domingo, quando ela se juntou a um debate televisionado com seus rivais tradicionais, que também incluíam Robert Habeck, concorrendo pelos Verdes.

O desempenho de Weidel foi amplamente considerado irregular, mas, mesmo assim, ela saiu do evento como vencedora — foi a primeira vez que a AfD foi convidada para um debate como esse, assistido por milhões de eleitores. Em um ponto da campanha, as pesquisas a classificaram como a candidata a chanceler mais popular, entre todos os partidos.

Mas, se o ar professoral e a história pessoal de Weidel sugerem um abrandamento da linha do partido, sua linguagem não sugere isso. Ela prometeu derrubar turbinas eólicas e demitir professores de estudos de gênero. Ela falou sobre “remigração”, um termo usado pela extrema direita que é amplamente interpretado como código para deportações.

“Deixe absolutamente claro para o mundo inteiro: as fronteiras alemãs estão fechadas”, ela disse a uma multidão animada quando a AfD a nomeou oficialmente como sua candidata no mês passado.

Ela tem se recusado consistentemente a se distanciar dos membros mais extremistas de seu partido, alguns dos quais minimizaram o Holocausto e o passado nazista da Alemanha.

“Ela e as pessoas por trás dela agora dominam o partido, e são ideologicamente muito próximas de Björn Höcke”, disse Müller, referindo-se a um líder estadual da AfD que foi multado por um tribunal por usar linguagem nazista.

No domingo, Weidel disse ao Bild, o maior tabloide da Alemanha, que colocaria Höcke em seu gabinete se ela se tornasse chanceler.

Weidel cresceu em uma família católica de classe média em Harsewinkel, uma cidade na Renânia do Norte-Vestfália, no oeste do país, com dois irmãos e um dachshund. O pai era vendedor e a mãe, dona de casa.

Seu avô era membro do partido nazista e foi nomeado juiz militar na Varsóvia ocupada, informou o Die Welt, um diário conservador. Weidel respondeu que não conhecia seu avô, que morreu quando ela tinha 6 anos, e que o passado nazista nunca foi um tópico de discussão em sua família.

(Estadão Conteúdo)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/conheca-alice-weidel-a-lider-da-extrema-direita-alema-que-mora-na-suica-e-e-casada-com-uma-mulher-nascida-no-sri-lanka/

Conheça Alice Weidel, a líder da extrema direita alemã que mora na Suíça e é casada com uma mulher nascida no Sri Lanka

2025-02-23