Brasileiros superam espanhóis na final de duplas e Rio Open tem 1º título 100% nacional

23 de fevereiro de 2025

Melo e Matos foram campeões ao derrotarem os espanhóis Pedro Martínez e Jaume Munar. Foto: @rioopenoficial/Via Instagram Melo e Matos foram campeões ao derrotarem os espanhóis Pedro Martínez e Jaume Munar. (Foto: @rioopenoficial/Via Instagram) Foto: @rioopenoficial/Via Instagram

A experiência de Marcelo Melo e a energia de Rafael Matos voltaram a funcionar neste Rio Open. Os brasileiros se sagraram campeões da chave de duplas na noite de sábado (22), ao vencerem na final os espanhóis Pedro Martínez e Jaume Munar por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5. Primeiro brasileiro a ser campeão do torneio carioca, no ano passado, Matos se torna agora o primeiro bicampeão seguido do ATP 500.

Na edição de 2024, o tenista de 29 anos levantou o troféu com o colombiano Nicolás Barrientos. Neste ano, o título foi 100% nacional, com Melo. Trata-se da maior conquista da dupla, que joga junto desde o fim de 2023. No ano passado, eles venceram o primeiro torneio juntos, na grama de Stuttgart, competição de nível ATP 250.

Para Melo, de 41 anos, a vitória marca uma redenção no saibro do Rio Open. O veterano tentava pela terceira vez chegar ao título, após ser vice em 2023 e em 2014, com outros parceiros. O veterano chegou ao seu 39º troféu no circuito, se tornando o tenista em atividade com mais títulos nas duplas, empatando com o croata Mate Pavic – no total, o brasileiro soma 77 finais.

O resultado deixa a dupla na sexta posição do ranking da ATP, a ser atualizado oficialmente na segunda-feira, dia 24. Melo e Matos vinham do vice-campeonato em Buenos Aires, na Argentina, no fim de semana passado.

“Faz mais ou menos 18 anos que eu jogo duplas. Fui número 1 do mundo, ganhei Roland Garros e Wimbledon, mas igual a isso aqui não tem. Escutamos muita coisa. Tenho 41 anos e todo mundo ao meu redor sabe o quanto gosto de tênis e queria esse título. Fui muito esperto por escolher o Rafa para me mostrar o caminho das pedras. Já falaram que eu deveria ter parado, mas sou louco por tênis. Eu trago a experiência, e o Rafa traz a correria da juventude”, celebrou Melo, sem esconder a emoção.

Matos, por sua vez, exaltou a parceria com o veterano e disse que foi ele quem escolheu Melo para formar dupla. “Só queria dizer que não foi o Marcelo que me escolheu. Eu tive que pedir três vezes para ele aceitar jogar comigo. Estar no Rio Open, no Brasil, com toda essa torcida, é indescritível. A energia que vocês passam aparece aqui na quadra. Foi uma batalha tática (essa final) e nós fizemos por merecer”, afirmou.

Com apoio maciço da torcida, que teve João Fonseca na arquibancada, Melo e Matos levantavam o público a cada ponto na noite deste sábado, quase madrugada de domingo. A festa foi maior no sexto game, quando obtiveram a primeira quebra do jogo e abriram 4/2. Sem dificuldades, sustentaram a vantagem e fecharam o set.

A segunda parcial foi mais parelha, desde os primeiros pontos. Os brasileiros precisaram superar três break points no sétimo game, no momento mais tenso da parcial. No 10º game, a dupla nacional teve um match point, sem sucesso. Passado o sufoco, Melo e Matos se impuseram no 12º game, com uma quebra de saque, e sacramentaram o título.

(Estadão Conteúdo)

