Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2022

Homem levaria a droga para a Região Metropolitana de Florianópolis (SC). Foto: PRF/Divulgação Homem levaria a droga para a Região Metropolitana de Florianópolis (SC). (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

Na manhã desta quinta-feira (21), em Caxias do Sul, na Serra, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem transportando 25,5 quilos de maconha em um carro.

Durante uma ação de combate ao crime, os policiais visualizaram um Yaris suspeito transitando na BR-116 em Caxias do Sul. Ao se aproximarem do carro, ele saiu da rodovia e entrou na cidade. Horas depois, os policiais localizaram e fizeram a abordagem. Dentro do carro havia o carregamento com a droga, além de R$ 3.200,00 em dinheiro.

O motorista, de 39 anos, natural de Palhoça (SC), estava sozinho e afirmou que o entorpecente para a sua cidade natal.

O homem foi preso e conduzido com o carro, a droga e o dinheiro para a polícia judiciária.

