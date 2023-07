Polícia Criminoso é preso e polícia recupera carro clonado em São Leopoldo, no Vale do Sinos

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2023

O veículo havia sido roubado à mão armada há menos de uma semana Foto: Divulgação/PRF O veículo havia sido roubado à mão armada há menos de uma semana (Foto: Divulgação/PRF) Foto: Divulgação/PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu, nesta terça-feira (11), um homem e recuperou um carro que havia sido roubado na última quarta-feira (05), em Porto Alegre. A prisão aconteceu em São Leopoldo, no Vale do Sinos.

Em ação de combate ao crime, na BR-116, os policiais deram ordem de parada ao veículo com placas de Sapucaia do Sul. Imediatamente após a ordem, o veículo fugiu adentrando no Centro de São Leopoldo. Depois de mais de 10 quilômetros de perseguição, o passageiro se jogou do veículo e o condutor seguiu em fuga com o carro.

O passageiro tentou fugir correndo e se escondendo debaixo de uma casa de madeira, mas foi localizado e preso. O veículo foi abandonado nas imediações com um dos pneus furados. O condutor não foi localizado.

Durante vistoria no automóvel, os policiais identificaram que se tratava de um carro clonado na placa e o veículo original, com placas de Porto Alegre, foi roubado, à mão armada dia 05 no bairro Sarandi.

O preso, de 20 anos, natural de São Leopoldo e com passagens por tráfico de drogas e receptação, disse que comprou o carro por R$ 3.500 e que sabia que se tratava de clone. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à polícia judiciária. O veículo será devolvido ao proprietário.

