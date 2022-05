Polícia Criminoso que estava foragido é preso no Parcão após roubar celular em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 6 de maio de 2022

Quando o assaltante foi abordado pelos guardas municipais, o celular da vítima tocou Foto: PMPA/Divulgação Quando o assaltante foi abordado pelos guardas municipais, o celular da vítima tocou. (Foto: PMPA/Divulgação) Foto: PMPA/Divulgação

A Guarda Municipal prendeu, na noite de quinta-feira (05), um assaltante que estava foragido da Justiça no Parque Moinhos de Vento, o Parcão, em Porto Alegre.

A prisão ocorreu depois que uma testemunha informou à guarnição que o bandido, de 39 anos, havia roubado o celular de uma pessoa nas redondezas e procurado abrigo no interior do parque. Os agentes realizaram buscas no local e capturaram o homem por volta das 21h30min. Ele estava com o aparelho roubado.

Ao efetuarem a prisão, os guardas municipais constataram que o ladrão era procurado pela Justiça pelos crimes de roubo e furto. Durante a abordagem, o celular da vítima tocou. Os guardas atenderam, informaram que o aparelho havia sido recuperado e solicitaram que ela fosse até o Palácio da Polícia para pegar o celular.

