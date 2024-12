Futebol Criminosos roubam caminhão que transportava produtos oficiais do Botafogo

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2024

A carga roubada está avaliada em aproximadamente R$ 435 mil Foto: Vítor Silva/Botafogo A carga roubada está avaliada em aproximadamente R$ 435 mil. (Foto: Vítor Silva/Botafogo) Foto: Vítor Silva/Botafogo

Na manhã dessa sexta-feira (13), um caminhão com produtos do Botafogo foi roubado na Avenida Brasil, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Os agentes da DRFC (Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas) ainda estão tentando localizá-lo.

O caminhão estava indo abastecer as lojas do clube na cidade e, segundo a Polícia Civil, a carga está avaliada em aproximadamente R$ 435 mil. O roubo aconteceu por volta das 9 horas. Quatro criminosos, em três motos, cercaram o veículo e abordaram o motorista.

Segundo o condutor do caminhão, os responsáveis pelo crime usavam um bloqueador de sinal da carga, dispositivo que impede que a polícia possa rastrear os produtos roubados.

Os investigadores da DRFC estão buscando informações para localizar o caminhão e a carga roubada. As primeiras suspeitas seriam que o veículo havia sido levado para o Complexo da Maré. Já no final do dia, surgiu a possibilidade de a carga estar no Complexo do Alemão.

