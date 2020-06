Rio Grande do Sul Criminosos trocam tiros com a Brigada Militar após arrombarem lotérica em Portão, no Vale do Sinos

Por Redação O Sul | 2 de junho de 2020

Quatro homens arrombaram uma lotérica no centro de Portão, no Vale do Sinos, na madrugada desta terça-feira (02). A BM (Brigada Militar) foi acionada, chegou ao local e os policiais foram recebidos a tiros.

No confronto, três dos criminosos correram em direção a uma praça e conseguiram fugir. O outro seguiu de carro pela RS-240, no sentido Interior-Capital mas acabou sendo capturado.

No veículo, os policiais encontraram um rádio na frequência da Brigada Militar, chave de fenda e um pé de cabra. Ninguém ficou ferido. Os três criminosos que fugiram seguem sendo procurados.

