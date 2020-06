Porto Alegre Porto Alegre fechou maio com deflação

Por Redação O Sul | 2 de junho de 2020

Os dados do IPC-S foram divulgados pela Fundação Getulio Vargas Foto: Divulgação Os dados do IPC-S foram divulgados pela Fundação Getulio Vargas. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O IPC-S (Índice de Preços ao Consumidor – Semanal), conhecido como a inflação para o consumidor, ficou em -0,71% em Porto Alegre na última semana de maio, segundo divulgou nesta terça-feira (02) a FGV (Fundação Getúlio Vargas). A Capital fechou maio com deflação.

O recuo de preços foi mais intenso do que na média nacional, que considera sete capitais e foi de -0,54% no mês passado. A deflação mais forte foi registrada em Belo Horizonte (MG). O item que mais puxou a queda foi a gasolina. Além de pesar no orçamento e no cálculo da inflação, o combustível recuou 6,34% no mês em relação a abril.

A queda no preço do petróleo desde o início da pandemia do coronavírus abriu espaço para reduções nas refinarias, mas a Petrobras já voltou a aumentar os valores desde que a cotação da commodity passou a subir novamente.

