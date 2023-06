Futebol Crise se aprofunda para o país sede da Euro 2024, com a derrota da Alemanha para a Polônia

Por Redação O Sul | 17 de junho de 2023

A Alemanha, sede da Eurocopa de 2024, perdeu por 1 a 0 para a Polônia em amistoso internacional. (Foto: Reprodução)

A Alemanha, sede da Eurocopa de 2024, perdeu por 1 x 0 para a Polônia em amistoso internacional na sexta-feira (16) e continua em um momento decepcionante, a menos de um ano de receber o torneio continental.

O gol de cabeça de Jakob Kiwior arrancou apenas a segunda vitória do time da casa sobre os alemães em 90 anos. A Alemanha agora venceu apenas três de suas últimas dez partidas.

A tetracampeã mundial, que enfrentará a Colômbia na próxima semana em seu último jogo antes das férias, agora tem menos de um ano para construir um time digno para a Euro que sediará.

Após a decepcionante eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo no Catar ano passado, a Alemanha não conseguiu mostrar sinais de recuperação, embora a atuação no segundo tempo nesta sexta-feira tenha sido melhor do que nos primeiros 45 minutos.

Eles conseguiram apenas uma vitória – sobre o Peru – em quatro jogos desde a Copa do Mundo.

A Alemanha teve algumas chances no fim da partida contra a Polônia, mas não conseguiu encontrar o empate que aliviaria um pouco da pressão sobre o time e o técnico Hansi Flick.

A partida marcou a despedida do meia ex-Borussia Dortmund, Jakub Blaszczykowski, que vai se aposentar da seleção polonesa aos 37 anos e com 109 partidas disputadas.

Os alemães, comandados por Hansi Flick, entraram em campo com: Ter Stegen; Keher, Thiaw (Wolf) e Rudiger; Hofmann (Gosens), Emre Can, Henrichs (Sané), Wirtz (Julian Brandt) e Kimmich (Goretzka); Musiala (Fullkrug) e Havertz.

Já os poloneses, treinados por Fernando Santos, foram: Szczesny; Kedziora, Bednarek, Kiwior e Bereszynski (Frankowski); Blaszczykowski (Skoras), Damian Szymanski (Bielik), Sebastian Szymanski (Linetty), Zielinski (Bartosz Slisz) e Kaminski; Lewandowski (Milik).

O jogo

O único gol da partida saiu ainda no primeiro tempo. Aos 31 minutos, Sebastian Szymanski cobrou escanteio da direita, Kiwior conseguiu se desmarcar e nem precisou saltar para testar para o fundo do gol e anotar o 1 a 0 para a Polônia.

Na etapa complementar, a Alemanha teve um pênalti marcado a seu favor aos 13 minutos. Após cruzamento, o juiz anotou que Bednarek tocou com a mão na bola. No entanto, após análise no monitor do VAR, o árbitro percebeu que ela tinha tocado nas costas do zagueiro e voltou atrás da decisão.

Já nos minutos finais, aos 43, Rudiger fez belo lançamento para Wolf, que havia acabado de entrar. O meia alemão subiu nas costas do defensor e testou para o gol, mas Szczesny fez grande defesa e tirou em cima da linha. No minuto seguinte, foi a vez de Goretzka cabecear e parar no goleiro polonês.

Por fim, ambas as seleções voltam a campo ainda nesta Data Fifa. Na próxima terça-feira, a Alemanha recebe a Colômbia, novamente em amistoso, às 15h45 (de Brasília), na Veltins-Arena, em Gelsenkirchen (ALE). Ao mesmo tempo, a Polônia visita a Moldávia, pela quarta rodada do Grupo E das Eliminatórias da Eurocopa 2024, no Estádio Zimbru, em Chisinau (MOL). As informações são da agência de notícias Reuters e da Gazeta Esportiva.

