Futebol Cristiano Ronaldo confirma propostas de clubes do Brasil e dirigente do Flamengo desconversa

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2023

Torcedores de diversos clubes do Brasil nutriam a esperança de ver o craque português vestir a camisa de seu time do coração. (Foto: Reprodução/Twitter)

Desde a janela de transferências do verão europeu, nos meses de junho e julho de 2022, Cristiano Ronaldo expressou insatisfação com o clube em que jogava, o Manchester United, e começaram os rumores sobre a sua saída. Mais de seis meses depois, ele tem um novo destino na Arábia Saudita, onde assinou com o Al Nassr por três anos. Torcedores de diversos clubes do Brasil nutriam a esperança de ver o craque português vestir a camisa de seu time do coração, e CR7 confirmou que recebeu propostas do país.

“Agora, posso dizer que eu tinha oportunidades na Europa, em vários times do Brasil, na Austrália, nos Estados Unidos e até em Portugal. Muitos clubes tentaram me contratar, mas eu dei a minha palavra somente ao Al Nassr. Eu quero ajudar a desenvolver não só o futebol, mas também diversas áreas desse belo país”, afirmou o jogador.

Questionado sobre o assunto, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, desconversou. O dirigente tergiversou, desejou sorte a Cristiano Ronaldo e tratou a contratação do atacante como uma “utopia”. Mas não negou categoricamente ter feito uma proposta. “Em relação ao Cristiano Ronaldo eu acho que ele já tem um novo clube, boa sorte a ele. Eu acho que falar de Cristiano Ronaldo aqui é até uma utopia”, afirmou Braz durante coletiva de apresentação do técnico Vítor Pereira.

Cristiano Ronaldo foi apresentado como jogador do Al-Nassr em um estádio lotado de torcedores e com cara de jogo de Libertadores. O veterano foi referenciado por seus novos fãs, que prepararam uma linda festa com sinalizadores para a chegada do astro na equipe da Arábia Saudita.

“É um prazer estar aqui. É uma honra. Eu senti ontem as boas-vindas que deram a mim, a minha família. Vou dar tudo por esse clube e obrigado a todos. O que eu espero conquistar é aproveitar minha vida, ajudar o país a ser melhor, não só no futebol masculino, mas no futebol feminino também. Eu sei que a liga é competitiva. E quero fazer as pessoas felizes, esse é o meu objetivo.”

Após suas primeiras palavras como jogador do clube árabe, Cristiano Ronaldo assinou algumas bolas e chutou em direção aos torcedores, que puderam levar uma lembrança desta histórica terça-feira. Além disso, o atleta recebeu sua família no gramado do Mrsool Park na reta final de sua apresentação.

Antes disso, o atacante havia participado de uma entrevista coletiva e esbanjou confiança pelo rumo que dava em sua carreira. Logo depois, o craque encontrou com seus novos companheiros nos vestiários e elogiou o plantel que está na liderança do Campeonato Saudita.

Mais cedo, o atacante português havia passado pelos exames médicos antes de chegar em um Mrsool Park. Cristiano Ronaldo assinou um contrato com o Al-Nassr para jogar na equipe até junho de 2025. O acordo também prevê que o veterano seguirá tendo relações com o clube por mais cinco anos e será uma espécie de embaixador e peça chave da Arábia Saudita em sua candidatura para sediar a Copa do Mundo 2030.

Manchester no Mercado

Pouco mais de um mês após anunciar a rescisão de Cristiano Ronaldo, o Manchester United vai ao mercado em busca de um novo jogador para o ataque. Em entrevista coletiva após o jogo contra o Wolverhampton, o treinador Erik ten Hag confessou que o clube estava procurando um novo nome para o setor ofensivo, após ser questionado sobre reforços para a disputa de uma vaga na Champions League.

“Acho que temos um bom time quando todos os jogadores estão disponíveis”, diz o técnico holandês. “Mas com muitos jogos chegando, acho que há uma necessidade. Porém você precisa de alguém que possa impactar o jogo, caso contrário você está apenas queimando dinheiro e não fortalece o elenco”. As informações são do jornal O Globo, do site Lance e da Gazeta Esportiva.

