Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2023

O meio-campista Edenilson está empolgado com a chance de defender o Atlético Mineiro. (Foto: Divulgação)

O meio-campista Edenilson está empolgado com a chance de defender o Atlético Mineiro. O jogador de 33 anos assinou por dois anos, com um contrato válido até dezembro de 2024. Durante a entrevista de apresentação, o ex-Inter fez vários elogios ao técnico argentino Eduardo Coudet, com quem já havia trabalhado no Colorado, e ao seu esquema de jogo.

Reencontros

Além de Coudet, Edenilson tem outros rostos conhecidos no elenco do clube mineiro: o lateral-esquerdo Guilherme Arana e o atacante Hulk, seus companheiros de Seleção Brasileira.

“São jogadores de muita qualidade. Com o Arana, a gente criou um vínculo depois que nos encontramos na Seleção. Começamos a nos falar ali e, durante todo esse período, ele me perguntava seu eu viria mesmo, se a novela iria acabar. Então foi um cara que ajudou bastante a ‘incomodar’ o Rodrigo [Caetano] para que ele me trouxesse. Fico feliz de ter pessoas assim, que nos querem bem, por perto”, disse.

O jogador ainda ressaltou a qualidade de seus companheiros e revelou suas expectativas para a temporada.

“É um elenco de qualidade, que vem demonstrando sua qualidade: entra jogador, sai jogador, o nível se mantém. Eu venho para agregar a esse grupo e quero recompensar todo esse apreço que o Atlético teve por mim”, afirmou.

Inter

Após cinco anos no Inter Edenilson, deixou o clube gaúcho em dezembro último e foi anunciado pelo Atlético Mineiro. Em suas redes sociais no mês passado, o jogador postou um vídeo para se despedir da torcida colorada e falou que sempre levará com ele o carinho da torcida e do clube.

No mesmo momento em que o clube mineiro anunciou Edenilson, o Inter publicou em seu site a nota oficial confirmando o negócio. O Atlético-MG desembolsou cerca de US$ 1,25 milhão pelo jogador.

Logo depois, o volante publicou em sua conta do Instagram um vídeo se despedindo do Colorado. A publicação mostra gols dele pelo clube gaúcho e no texto agradece ao clube pelo período que ficou em Porto Alegre. Edenilson chegou no clube gaúcho em 2017. O jogador atuou em 306 partidas, fez 48 gols e deu 32 assistências.

