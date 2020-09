Esporte Cristiano Ronaldo faz dois, e a Juventus empata com um a menos contra a Roma fora de casa

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2020

Cristiano Ronaldo comemora um dos gols marcados pela Juventus contra a Roma. (Foto: Reprodução)

Atual campeã de forma consecutiva e sempre favorita no Italiano, a Juventus teve seu primeiro tropeço na edição 2020/2021 do campeonato. Neste domingo (27), fora de casa, a equipe empatou por 2 a 2 com a Roma, com dois gols marcados por Cristiano Ronaldo. Os mandantes marcaram duas vezes com Veretout, perderam chances e não aproveitaram a expulsão de Rabiot, aos 16 minutos do segundo tempo, quando o placar era favorável ao time da capital.

O jogo

A Juventus não fez uma boa partida, e viu a Roma levar bem mais perigo. Na primeira chance real, Mkhitaryan desperdiçou na cara de Szczesny. Os primeiros gols de cada lado saíram em pênaltis marcados após toques de mão – Veretout e Cristiano Ronaldo converteram. Os donos da casa conseguiram terminar o primeiro tempo à frente do marcador depois de bom contra-ataque nos acréscimos. Veretout recebeu de Mkhitaryan e fez o 2 a 1.

Na etapa final, as coisas pareciam ficar ainda melhores para a Roma. Dzeko teve duas grandes chances, mas perdeu. Aos 16, Rabiot acabou expulso após receber o segundo cartão amarelo. Mas foi a Juve que conseguiu balançar a rede novamente, pouco depois. Danilo cruzou e Cristiano Ronaldo subiu bem mais que a marcação para cabecear para a rede, dando números finais. A partir daí, muitos erros para os dois lados.

Estreias discretas

Morata e Arthur fizeram o primeiro jogo oficial com a camisa da Juventus, mas ambos foram discretos no empate em Roma. O atacante começou entre os titulares, mas teve poucas oportunidades e acabou substituído por Douglas Costa aos 12 minutos da etapa final. O volante brasileiro entrou no mesmo momento, substituindo McKennie, mas teve apenas quatro minutos de 11 contra 11 e pouco fez.

Panorama

A Juventus fica com quatro pontos, na quarta posição. A Roma pontua pela primeira vez e agora está no 13º lugar. Na próxima rodada, a Velha Senhora recebe o Napoli, enquanto a Roma visita a Udinese.

CR7 domina a Europa

Se existe um torneio mais ligado a Cristiano Ronaldo, este é a Liga dos Campeões. Afinal de contas, além de ser o maior goleador da Champions em todos os tempos CR7 também conquistou a taça em cinco ocasiões. Este histórico pesou na hora da Juventus, que sonha em acabar com o jejum de 24 anos sem a taça europeia, investir cerca de 100 milhões de euros para tirá-lo do Real Madrid. O atacante português, contudo, também mostra sua vocação para conquistar a Europa mesmo através das ligas nacionais.

Com os dois gols anotados sobre a Roma, Cristiano Ronaldo alcançou a marca de 450 gols espalhados por três dos maiores campeonatos nacionais diferentes (Inglaterra, Espanha e Itália). Desde sua estreia pelo Manchester United, na temporada 2003-2004, nenhum outro jogador estufou tantos as redes nas primeiras divisões dos campeonatos espalhados pela Europa.

Seja pelo seu histórico na Champions League, quanto pelo acumulado nas ligas domésticas, Cristiano Ronaldo mostra um domínio absoluto como goleador e vencedor do futebol europeu.

