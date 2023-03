Futebol Cristiano Ronaldo faz dois, e Portugal goleia Liechtenstein pelas Eliminatórias da Eurocopa

Por Redação O Sul | 24 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Portugal goleou Liechtenstein por 4 a 0 no Estádio José Alvalade, em Lisboa. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Portugal goleou Liechtenstein por 4 a 0 na quinta-feira (23) no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em jogo que valeu pela rodada de abertura do Grupo J das Eliminatórias da Eurocopa 2024. João Cancelo, Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo (duas vezes) marcaram os gols portugueses na partida.

O duelo marcou a estreia do técnico Roberto Martínez no comando da seleção portuguesa, que até a última Copa do Mundo era treinada por Fernando Santos. Cristiano Ronaldo se tornou o jogador com maior número de jogos por uma seleção nacional, chegando aos 197 jogos.

Não demorou muito para os portugueses abrirem o placar em Lisboa. Logo aos oito minutos de jogo, João Cancelo aproveitou a sobra na altura da meia-lua e soltou o pé direito na bola, contando com desvio, que matou o goleiro Buchel.

O primeiro tempo no José Alvalade não teve grandes emoções e Portugal administrou a vantagem mínima até o intervalo, sem maiores problemas.

Após o intervalo, logo aos dois minutos do segundo tempo, Bruno Fernandes tocou para a ultrapassagem de João Cancelo dentro da área. Após o corte mal feito da zaga de Liechtestein, Bernardo Silva aproveitou a sobra e completou de canhota para dobrar a vantagem portuguesa, 2 a 0.

Aos cinco minutos, João Cancelo foi derrubado por Hofer dentro da grande área e o árbitro não hesitou em marcar a penalidade. Cristiano Ronaldo, como de costume, foi bem na cobrança e marcou o terceiro de Portugal, em seu jogo de número 197 pela seleção. Nenhum jogador atuou tanto por equipes nacionais quanto CR7, que superou Bader Al-Mutawa, ex-atacante do Kwait que entrou em campo 196 vezes pela seleção do país.

A noite era de CR7. Aos 17, Cristiano Ronaldo cobrou falta com maestria com força, sem chances de defesa para o goleiro Buchel, para consolidar a goleada de Portugal em sua estreia nas Eliminatórias da Eurocopa 2024.

Portugal entra em campo no próximo domingo contra Luxemburgo, fora de casa, às 15h45 (de Brasília), em partida válida pela segunda rodada do Grupo J das Eliminatórias da Eurocopa 2024. Por sua vez, Liechtenstein encara a Islândia no mesmo dia, às 13h (de Brasília), jogando em seus domínios. As informações são do site Lance.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol

https://www.osul.com.br/cristiano-ronaldo-faz-dois-e-portugal-goleia-liechtenstein-pelas-eliminatorias-da-eurocopa/

Cristiano Ronaldo faz dois, e Portugal goleia Liechtenstein pelas Eliminatórias da Eurocopa