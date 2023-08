Futebol Cristiano Ronaldo marca dois, Al Nassr goleia Al Shabab e mantém a recuperação no Campeonato Saudita

29 de agosto de 2023

Cristiano Ronaldo (duas vezes), Sadio Mané e Sultan Al-Ghannam marcaram os gols da partida válida pela quarta rodada da competição nacional. (Foto: Reprodução)

O Al Nassr evidencia a recuperação no Campeonato Saudita 2023-2024. Após começar o torneio com duas derrotas, a equipe encontrou o caminho das vitórias e salta na tabela de classificação. Na tarde desta terça-feira (29), em jogo disputado no Al-Awwal Park, em Riad/SAU, o time goleou o Al Shabab por 4 a 0. Cristiano Ronaldo (duas vezes), Sadio Mané e Sultan Al-Ghannam marcaram os gols da partida válida pela quarta rodada da competição nacional.

Melhor desde os primeiros minutos, o Al Nassr não demorou muito tempo para construir a vitória. Após tentativas de Brozović e Ghareeb, ambas defendidas pelo goleiro, Cristiano Ronaldo decidiu de forma positiva ao marcar dois gols, ambos em cobrança de pênalti. O primeiro foi marcado aos 12 minutos e o segundo aos 37. Durante este período, muitas faltas e impedimentos. O roteiro era bem formidável aos donos da casa, que garantiam a vitória com relativa facilidade. A situação ficou ainda melhor aos 40, quando Cristiano Ronaldo acionou Sadio Mané para marcar o terceiro.

O segundo tempo começou bem movimentado. As duas equipes criaram chances e ficaram bem próximas de balançarem as redes. No Al Shabab, Habib Diallo era o responsável pelas oportunidades mais perigosas. Com mais volume, o Al Nassr estava mais perto de marcar e teve claro momento aos 17 minutos, mas Ghareeb acertou a trave em cobrança de pênalti. A situação já complicada aos visitantes ficou pior com a expulsão de Éver Banega aos 32 minutos. Aos 34, o placar foi sacramentado. Sultan Al-Ghannam marcou o quarto gol da partida e transformou a vitória em goleada.

Com o resultado, o Al Nassr ocupa a sexta posição, com seis pontos ganhos, enquanto o Al Shabab vive situação mais dramática, com dois pontos, no 17º e penúltimo lugar, ainda sem vencer no Campeonato Saudita. Na próxima rodada, os times irão entrar em campo às 15h do sábado (2). O Al Shabab tenta a reabilitação diante do Al Khaleej no Estádio Príncipe Faisal bin Fahd, em Riad/SAU, enquanto o Al Nassr terá o Al Hazm como oponente no Estádio Al Hazm Club, em Ar Rass/SAU.

Al Ahli vence

Em outra partida dessa terça, o Al Ahli venceu o Al Tai por 2 a 0, em casa, pela 4ª rodada da liga. Reforços recém-contratados, o atacante Mahrez, ex-Manchester City, e o volante Kessié, ex-Barcelona, fizeram os tentos.

Os brasileiros Roberto Firmino e Ibañez, por sua vez, foram titulares. O resultado é importantíssimo para os alviverdes, que seguem 100% e estão empatados em pontos com o líder Al Ittihad, que tem melhor saldo de gols. As informações são do portal de notícias Terra e da ESPN.

